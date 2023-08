¿Lo compraste? Cofepris alerta por helados contaminados con bacteria mortal en niños

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una alerta sanitaria fue emitida por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), esto debido a la presencia de un helado contaminado, el cual se encuentra a la venta en los mercados del país, se trata de un lote de productos de la marca Soft Serve On The Go, los cuales fueron importados desde los Estados Unidos, nación de la que ya fueron retirados por la presencia de una bacteria que afectaría la salud de los consumidores.

Fue a través de un comunicado donde la dependencia federal, encargada de la evaluación de riesgos sanitarios en diversos productos, alertó a los mexicanos sobre la presencia de la bacteria listeria monocytogenes, la cual es capaz de provocar infecciones graves y mortales en los niños pequeños, ancianos y personas con el sistema inmunológico debitado, por lo que pidió a la población no comprar este producto y reportarlo en caso de que lo encuentren a la venta.

Real Kosher Ice Cream es la empresa encargada de elaborar y distribuir este producto, la cual alertó las autoridades sobre la presencia de esta bacteria, es por ello que realizó el retiro voluntario de este producto en comedores, tiendas y establecimientos en los Estados Unidos. Sin embargo, una buena parte de este lote del producto llegó a México, por lo que se comercializa en el mercado de alimentos y es un grave riesgo a la salud de los mexicanos.

El helado, sobre el cual se emitió la alerta, se empaqueta dentro de un vaso de plástico transparente en presentación de 8 onzas, es un producto suave cubierto con una tapa de plástico y equipado con una cuchara desechable para su consumo. Asimismo, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) estos productos pueden estar potencialmente contaminados por la bacteria.

Se trata de seis sabores diferentes Vanilla Chocolate, Caramel Vanilla, Parve Vanilla Chocolate, chocolate, strawberry mango servet y Lite natural Peanut butter, por lo cual se pidió no consumir ninguno de estos helados. Asimismo, en caso de haber adquirido alguno de los productos, deberán ser desechados de inmediatamente, advirtió la Cofepris, lo anterior para evitar algún tipo de riesgo por el producto.

La bacteria listeria monocytogenes es responsable del desarrollo de la infección conocida como listeriosis, la cual se adquiere a través del consumo de alimentos contaminados. De acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos, cada año esta bacteria afecta mil 600 personas tan solo en la Unión Americana y es responsable de alrededor de 260 muertes. Suele afectar a personas embarazadas, así como a los bebés en gestación y recién nacidos, también adultos mayores de 65 años o personas con el sistema inmunológico débil.

