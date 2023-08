Tras destape, Sandra Cuevas afirma que competirá por la CDMX con esta 'corcholata'

Ciudad de México.- El próximo 6 de septiembre del presente año, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), revelará cual de sus 'corcholatas' será la elegida para llegar a la boleta electoral con el fin de fungir como candidato a la presidencia para suceder a Andrés Manuel López Obrador (AMLO). A pesar de que hay ciertos favoritos, para Sandra Cuevas, actual alcaldesa de Cuauhtémoc, uno de ellos optará por pelear por el Gobierno de la Ciudad de México y con ello, ambos serían contrincantes.

Cabe destacar que Sandra Cuevas había advertido que una vez que concluyera su estimó como alcaldesa de Cuauhtémoc, se retirara de la política pues lo consideraba "una basura". Después, aseguró que su intención sería la de ser titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), actualmente encabezada por Omar García Harfuch y tras ello, aseguró que siempre si buscaría gobernar la capital, destacando que Ricardo Monreal, actual aspirante a la presidencia, sería con el que debatiría en los comicios del 2024.

Sandra Cuevas VIDEO: Sandra Cuevas no solo se destapa para el Gobierno de la CDMX, también tiene corrido

Si Dios me lo permite y ustedes me ayudan, sí voy a competir para ser la próxima jefa de Gobierno. Ahora sí tendrán una Jefa de Gobierno de a deveras, que no le va a temblar la mano para hacer lo correcto", dijo cuando se destapó como aspirante.