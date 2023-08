AMLO defiende nuevos libros de la SEP y responde a críticas: "Ven comunistas por todos lados"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace unos días, los nuevos libros de la SEP (Secretaría de Educación Pública) son tendencia en redes sociales, debido a que políticos y civiles partidarios de la oposición han señalado que estos contienen ideologías propias del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), encabezado por el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En la conferencia presidencial de este jueves, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano respondió a las críticas.

En la 'mañanera' de hoy, jueves3 de agosto del 2023, desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente López Obrador defendió tanto el contenido de los nuevos Libros de Texto Gratuitos, como su distribución en México para el siguiente ciclo escolar 2023-2024. Aseguró que estos se realizaron junto con docentes, especialistas, pedagogos y que no tienen ideología del Gobierno de la 4T; apuntó que los conservadores, sus opositores, "ven comunismo por todos lados".

AMLO defiende los nuevos libros de la SEP. Foto: Internet

Están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos y, sobre todo, participaron maestras y maestros [...] Es que se están pasando con eso de que el comunismo y los libros de texto. En la mayoría de los casos ni siquiera los han leído, es un rechazo por consigna y sobre todo por la carga ideológica", declaró el presidente de la República Mexicana este jueves, en su tradicional conferencia de prensa.

Es mucho el conservadurismo de algunas personas mucho, mucho, mucho, los obnubila, ven comunismo por todos lados, así como los ovnis", dijo entre risas el mandatario tabasqueño. " Si incluyen el credo de la 4T está bien: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, pero no traen eso, es pura invención".

En esta misma intervención, Andrés Manuel aseguró al pueblo de México que no hay nada de qué preocuparse en relación a este tema, debido a que los nuevos materiales de aprendizaje "están bien hechos" por diversos expertos: "Decirle a la gente que no hay nada que temer, no preocuparse, están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestras y maestros, fue todo un proceso".

¿Cómo serían los libros de texto de la oposición?, AMLO ironiza

Luego de defender los nuevos libros de la SEP, el presidente de México aseguró que la oposición, la cual está conformada por los partidos del PAN, del PRI y del PRD, de haber sido la encargada de crear contenidos para los materiales educativos de nivel básico, hubiera enfatizado en “la superación a toda costa”, en el abuso y la individualidad.

Lo menos, la superación personal. ‘Triunfa a toda costa. Supérate, sal adelante. Si robas, no importa. Lo importante es que llegues a la cima sin principios ni ideales", dijo AMLO en forma de burla.

