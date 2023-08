Decesos en la estación Hidalgo del Metro de la CDMX se investigan por homicidio: Martí Batres

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde del pasado miércoles 2 de agosto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, informó que después de las 16:00 horas, tiempo del centro, el servicio en la Línea 2 que va desde Cuatro Caminos y hasta Taxqueña se haba visto interrumpida debido a que dos jóvenes de entre 20 a 25 años de edad, habían perdido la vida tras ser arrollados por un convoy. Si bien las primeras versiones apuntaban a que se trataba de un suicido, el Gobierno de la CDMX aseguró que se investiga por homicidio.

La tarde de este jueves 3 de agosto, el jefe de Gobierno de la capital, Martí Batres, ofreció una conferencia de prensa en donde informó que la Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación debido a que los hechos se aclararían bajo la tónica de ser un homicidio y no un suicidio. Lo anterior se derivó luego de que, tras revisar las cámaras de vigilancia de este sistema de transporte, se confirmó que el sujeto que perdió la vida, arrojó de manera intencional a la joven que esperaba el arribo del tren.

Tenemos dos testimonios, uno de un testigo, que en efecto, afirma que llegó esta persona y empujó a la mujer y luego se aventó".

Foto: ilustrativa

En el marco en que ambos decesos se reportaron, un testigo aseguró que la joven hoy occisa, estaba a la espera del arribo del tren y mientras esto sucedía, se mostraba distraída con su celular. El usuario enfatizó en que estaba a escasos centrímetros de la joven y por ello, notó cómo es que un joven la empuja para después, lanzarse detrás de ella. No obstante, el tren que estaba por arribar, no puede detener la marcha y termina por embestir a ambos. En el caso de la joven el hombre dijo que las llantas le pasaron por la cabeza.

Al tener a este usuario como principal testigo, el jefe de Gobierno aclaró que además se contaba con el testimonial de parte del novio de la fémina que perdió la vida, por lo que éste confirmó también que un tercero la había arrojado de manera intencional y con ello, se cambiaba la investigación de suicidio a homicidio culposo. Ambos testimoniales quedaron ante la Fiscalía de la CDMX con el fin de esclarecer los hechos.

Foto: Twitter

Si bien la identidad de la joven no ha sido expuesta, el rotativo El Universal informó que la occisa respondía al nombre de Celia y tenía 19 años de edad. La pareja sentimental de la joven identificado como Luis, al parecer también esperaba el arribo del convoy junto a la fémina cuando los hechos se dieron. Sobre el presunto responsable, quien también perdió la vida, no se ha revelado ni su identidad o nombre, por lo que se espera que en adelante las autoridades revelen si había algún tipo de vínculo entre ambos.

Por ahora, el novio de la joven que fue lanzada a las vías del tren, argumentó que no conocía al presunto agresor y tampoco los motivos que Ivo para atacar a la mujer de esta manera. Martí Batres no adelantó un posible móvil ya que solo se enfocó en confirmar que los hechos serán investigados por la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy como homicidio. El servicio en la línea azul el Metro se reanudó momentos después y hasta ahora, no ha habido un programa especial para evitar al repetición de los hechos.

Foto: Twitter

