Santiago abandona el hospital tras ser golpeado en un Subway; retan a una pelea al agresor

San Luis Potosí, México.- El pasado lunes 31 de julio, las cámaras de seguridad de un restaurante de la cadena comercial Subway, ubicada en la Avenida Rutilio Torres de la capital de dicha entidad, captaron el momento exacto en que un trabajador, quien se supo después es un menor de 15 años de edad, fue brutalmente goleado por un sujeto de aproximadamente 40 años identificado como Fernando 'N', quien no tomó a bien que éste le pidiera esperar su turno para recibir su orden. Luego de resultar con lesiones en el cráneo y hasta una fractura de nariz, el trabajador ya fue dado de alta.

De acuerdo con lo expuesto por el periodista Humberto Padgett, Santiago, como se identificó al joven, ya no se encontraba en el nosocomio e incluso, las lesiones que tuvo tras el ataque, no serán motivo para que tenga secuelas de por vida. El alta médica la obtuvo el pasado 2 de agosto; sin embargo, el comunicador también advirtió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado lo trasladó del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a uno privado con el fin de contar con una segunda valoración neurológica para poder descartar cualquier afectación.

Al parecer Santiago no va a tener que lidiar con esta agresión el resto de su vida", aseveró el periodista.

Fernando 'N', quien figura como el agresor, se dijo que de profesión era abogado e incluso es también profesor de artes marciales. El sujeto, también ha sido señalado por maltrato animal ya que, Leticia Varela, quien figura como titular de la Brigada Animal en la CDMX adviritó a través de la red social Twitter que fue de su conocimiento que había agredido a dos canes, uno de ellos fue incluso privado de la vida a golpes a manos del antes mencionado. Sin embargo, también se reveló información adiciona.

De manera extraoficial, se ha corrido el rumor que el sujeto, también conocido bajo el pseudónimo de 'El Tiburón', se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal aunque al respecto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado, lanzó un comunicado de prensa para desmentir dicha versión. "Derivado de la agresión hacia un joven trabajador en una sucursal de Subway, han surgido versiones mal intencionadas sobre una supuesta relación laboral del agresor con la Policía Municipal. Por ello, la SSCP desmiente categóricamente tales versiones", dicta la misiva.

Por su parte, Ricardo Gallardo Cardona quien funge como gobernador de la entidad, aseguró que este caso no quedaría impune e incluso, la Fiscalía General de Justicia del Estado, abrió una carpeta de investigación para no solo esclarecer los hechos, sino también dar con el paradero de este sujeto. A pesar de ello, la comunidad no se ha mostrado conforme y ahora, ha llamado la atención que en redes sociales se ha lanzado un reto a Fernando 'N' para enfrentarse a una pelea por la cantidad de 100 mil pesos. El sujeto basta decir, esta prófugo de la justicia.

Si alguien conoce a este gordo desnalgado o a su grupo, díganles que pongo 100 mil pesos por un tiro derecho entre él y yo. Si me plancha se los queda, si le pongo en su madre los dono íntegros a fundaciones que rescaten perros callejeros", se lee en el anuncio.

La persona que lanzó el reto fue un usuario en Twiter con el nombre de Ronin Shaolin, mismo que se encargó de exhibir que el agresor, del que se ha rumorado, pudo haber escapado del país, también está afiliado al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fundado por el presiente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Mientras pedía a la comunidad dar con su paradero, también difundió un video donde golpea a otro sujeto quien ante las lesiones, no puede hacer nada para defenderse.

