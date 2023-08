VIDEO: Socavón de la GAM crece y se 'traga' un gimnasio; vecinos exigen actuar de las autoridades

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El socavón del deportivo Gertrudis Sánchez, en la alcaldía Gustavo A. Madero, sigue en crecimiento, lo que ha generado el pánico de la población y un fuerte trabajo para las autoridades capitalinas. Ahora, la mañana de este jueves la emergencia regresó, pues ahora, se tragó el gimnasio de la unidad deportiva, el cual terminó en el hoyo, entre escombros y restos de tierra, por lo que la zona permanece custodiada.

De acuerdo con la información de las autoridades capitalinas, el socavón se originó por una fuga de agua después de la ruptura de una tubería de drenaje. Esta mañana se hizo viral en redes sociales el video del derrumbe del gimnasio del Deportivo Gertrudis Sánchez, ubicado en la en las calles Norte 94 y Oriente 119, en la colonia Gertrudis Sánchez 2da sección, por este hecho no se registraron lesionados.

Socavón en la GAM, foto: Especial

En el material audiovisual se observa cómo la estructura del gimnasio terminó al interior del socavón, el cual se expandió desde su aparición el 29 de julio pasado, cuando medía alrededor de ocho metros de longitud, así como 10 de profundo. Cabe señalar que, debido a la prevención de las autoridades, la zona estaba acordonada, por lo que no había personas en el sitio al momento del segundo derrumbe de esta mañana.

Ahora, el gigante socavón mide aproximadamente diez metros de ancho y 20 de largo. Asimismo, la profundidad es de siete metros. Por otro lado, los vecinos de la zona hablaron sobre lo que vivieron al momento del derrumbe, "se cayó parte del gimnasio de enfrente de mi casa y se hizo un socavón. (…) Han pasado cinco días solamente y ya se tragó completamente todo el gimnasio, las paredes y ninguna autoridad ha venido a hacer presencia”, relató la señora Patricia, quien vive cerca del deportivo.

Socavón en la GAM, foto: Especial

Otra de las vecinas señaló que las autoridades capitalinas no se han acercado a entablar un diálogo con ellos, pues no han hecho algún trabajo para resolver el problema. Asimismo denunció que no han informado sobre los riesgos que representa el socavón para la población. Cabe señalar que no había personas al interior del gimnasio al momento del desplome, pues las actividades al interior del deportivo fueron suspendidas desde el sábado pasado.

Finalmente, de acuerdo con las autoridades capitalinas, ya se trabaja en la reparación del tubo colector, el cual presentó una ruptura, por lo que se registró la filtración de aguas negras, situación que ocasionó un reblandecimiento de la tierra. Cabe señalar que se trata de una vieja estructura, pues cuenta con al menos 70 años de antigüedad.

