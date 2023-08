Beatriz Paredes tranquila ante anuncio del PRI sobre proceso del FAM; AMLO la defiende

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 30 de agosto, el país entero esta a la espera de saber cuál será la noticia que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dará en torno a la aspiración de Beatriz Paredes Rangel a la presidencia de la República pues basta recordar, tanto ella como Xóchitl Gálvez son las únicas que siguen en el proceso interno del Frente Amplio por México (FAM) . Sin embargo, el dirigente nacional del partido, Alejandro 'Alito' Moreno, le sugirió declinar, acto que ella aseguró, no pasaría pues serán las encuestas las que decidan. A horas de saber qué pasará, la exlegisladora se dijo serena.

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, la aspirante a la presidencia de la República insistió en que se encuentra tranquila de cara a saber qué será lo que el partido anuncie a lo largo de este día; sin embargo, dejó claro que aún no ha tomado la decisión decide declinará a participar en este proceso interno o bien buscará la candidatura de la alianza opositora pues un día antes y en ese mismo espacio, el dirigente nacional del PRI adelantaba que sería la exlegisladora la que decidiera qué hacer sobre todo cuando las encuestas no la favorecían.

Estoy haciendo escenarios, necesito conocer cuál va a ser la posición del Comité Ejecutivo Nacional, tengo entendido que están convocados los dirigente estatales, yo conozco bien la estructura del PRI… es un partido que opera en conjunto", destacó.

Al ser cuestionada sobre cómo sería su posible actuar luego de conocer la decisión que tomaría el PRI en torno a este proceso interno de la alianza opositora, Beatriz Paredes Rangel destacó que en lo que ella respecta, escuchará todos los planteamientos, así como las decisiones que se lleguen a tomar con "serenidad y con frialdad, siempre sabiendo que son mucho más trascendentes los fondos, los contenidos, que las personas".

Debido a que hasta este momento no ha quedado claro si en realidad ella declinará o no a favor de la senadora del partido blanquiazul, Beatriz Paredes se valió de una metáfora en donde insistió en que si no hay orquesta, no hay director de la misma. "El director tiene que saber si es más la perspectiva y vanidad de querer seguir siendo director de orquesta aunque no haya orquesta", por lo que se traduce en que si el partido no la apoya, posiblemente ella no continuaría aunque hasta ahora se sigue a la espera de saber si habrá elección de candidata o queda Gálvez Ruiz como candidata oficial.

La mañana de este miércoles 30 de agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se pronunció por este evento desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional en el espacio denominado 'La mañanera', en donde apoyó a la priísta pidiéndole no declinar a favor de Xóchitl Gálvez con la cual el mandatario ha tenido varios roces debido a que este ha insistido en que el proceso interno del Frente Amplio es una farsa, ya que desde el inicio se sabía que ella sériala candidata.

¡Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta!", dijo.

En ese sentido, el mandatario originario de Tabasco aseguró que era algo vergonzoso el hecho de que el dirigente nacional del PRI, ‘Alito’ Moreno, le sugiriera a Beatriz Paredes declinar a favor de la panista con el objetivo de qué no haya ningún riesgo de obstaculizar su llegada la boleta electoral durante las elecciones del 2024. "¿Cómo van a ir a decirle a los mandamases que no salió? No, no me equivoco, los conozco muy bien, son muy burdos, mucho, mucho, muy burdos, son predecibles, o sea, a leguas se les identifica y se les ve", dijo el mandatario.

