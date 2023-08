Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes se pronuncian por 'revés' del PRI y proceso del FAM

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado miércoles 30 de agosto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio la trascendente noticia respecto a que de manera abierta, apoyarían a la senadora Xóchitl Gálvez para las elecciones del 2024, por lo que de manera anticipada, el proceso interno del Frente Amplio por México (FAM) habrá concluido y con ello, la integrante del Partido Acción Nacional (PAN) quedó como candidata a la presidencia. Tras esta acción, ambas integrantes de la política mexicana dieron su postura y así 'rompieron el silencio'.

La primera en hacerlo fue Gálvez Ruíz quien además de haber agradecido el apoyo a todo el pueblo de México, específicamente a los simpatizantes del FAM, compartió a través de las redes sociales el documento donde el Comité Organizador enmarcó que ella estaba al frente durante la segunda encuesta. Momentos más tarde, escribió un mensaje en donde destacó que la priista con la cual peleaba por llegar a la boleta electoral era una "mujer inteligente y de altura política", por lo que reconoció su participación en este proceso interno donde al final aceptó 'bajarse'.

Su talento y capacidad serán importantísimos para el Frente Amplio por México. Reconozco su generosidad y compromiso con México", escribió.

Mientras la senadora del PAN elogiaba a la priista, Beatriz Paredes ofreció un mensaje de prensa en donde, acompañada del dirigente nacional del PRI, Alejandro 'Alito' Moreno Cárdenas, resaltó que era "natural" que buscara, el el fin de su carera política, la candidatura a al presidencia de la República para ser la primera mujer en ocupar tan importante cargo; no obstante, también dijo que era algo "natural" reconocer cuando los resultados no la favorecían, como previamente el dirigente del PRI había advertido al sugerirle declinar a favor de la panista.

Dimos le paso, empujando la participación democrática en nuestro país, promoviendo la participación de las mujeres", dijo.

Fue el pasado lunes 28 de agosto cuando Moreno Cárdenas en entrevistas adelantó que los resultados no favorecían a Paredes Rangel; tras ello, éste insinuó en que lo mejor para el FAM era que la priista declinara, por lo que ésta aseveró que no lo haría ya que serían las encuestas las que decidirían y no una persona. Por ello, durante el discurso que ofreció la noche del miércoles 30 de agosto, insistió en que ella, desde que se llevaban a cabo los foros de la alianza opositora, remarcó hasta le final que 'se bajaría' de la contienda hasta conocer los resultados de las mismas, lo que evidentemente hizo dejándole el camino libre a Gálvez Ruíz.

Para mí el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata. Esos resultados se han dado con la expresión de estas encuestas", dijo.

Mientras Paredes Rangel reconocía la derrota dentro de este proceso interno, llamó la atención que Alejandro Moreno Cárdenas de manera inmediata la interrumpió con una ola de aplausos, al tiempo de hacer un gesto de aprobación moviendo la cabeza. Seguido de esto, el resto de los que acompañaban a la ahora exaspirante a la presidencia, le hiñeron segunda pero no fue motivo para que la priista dejara de hablar.



A partir de ahora, Xóchitl Gálvez figura como la candidata a la presidencia en representación de los partidos PRI, PAN y de la Revolución Democrática (PRD), los cuales hicieron alianza con el objetivo de luchar contra Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en los próximos comicios donde se elegirá a la persona que suceda a Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El resultado de este proceso interno se daría el 3 de septiembre pero, tras las bajas, se adelanto. Ahora, el partido creado por el mandatario federal revelará a su candidato hasta el 6 de septiembre cuando concluya su proceso interno.

