"Están mis hijos chiquitos": Filtran VIDEO del arresto de Uriel Carmona, fiscal de Morelos, en su casa

Cuernavaca, Morelos.- Hace algunos momentos las autoridades de la CDMX confirmaron que Uriel Carmona, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, fue detenido durante la tarde de este viernes 4 de agosto luego que desde tempranas horas se desplegara un operativo a las afueras de su casa, ubicada en la zona de Amatitlán, Cuernavaca. En las redes sociales ya circula un video de su detención, la cual se realizó sin violencia.

Casi al punto del mediodía, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en conjunto con Policías del Estado de Morelos y de Operaciones Especiales, se desplegaron hacia la calle Copalhuacán y avenida Cuauhtémoc, donde vive el funcionario con una orden de aprehensión. Ahora la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) ha confirmado que Uriel fue aprehendido y puesto a disposición de las autoridades pertinentes.

Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía capitalina, emitió un mensaje a través de video para informar que la detención del fiscal morelense se relaciona al feminicidio de Ariadna Fernanda: "Aprehendieron al servidor público Uriel 'N', por su probable participación en Delitos Cometidos Contra la Procuración y Administración de Justicia". El propio Carmona mostró su detención vía redes sociales, con el fin de mostrar que él no puso resistencia.

En la transmisión en vivo, Uriel pidió a sus compañeros mantener "la cortesía" con él, es decir, que no lo esposaran. Asimismo, les pidió a sus "compañeros" que no entraran a su hogar ya que dentro estaban sus hijos: "Me estoy entregando voluntariamente, se están comprometiendo las autoridades aprehensoras a no violentar mi domicilio, están mis hijos chiquitos de 8 y 11 años", dijo momentos antes de ser detenido y trasladado al MP.

El vocelo de la Fiscalía de CDMX también precisó que Uriel habría hecho declaraciones "de forma falsa y maliciosa" sobre la muerte de Fernanda Ariadna: "Posiblemente afectó la dignidad y la memoria de Ariadna Fernanda y revictimizó a sus familiares al minimizar las circunstancias del hallazgo del cuerpo y trasladar la culpa de lo acontecido a la joven, entorpeciendo indebidamente la procuración de justicia".

Como se recordará, la Fiscalía de Morelos aseguró que el deceso de Ariadna Fernanda, encontrada sin vida en un tramo de la carretera La Pera-Cuautla en noviembre del 2022, fue por broncoaspiración por una congestión etílica, sin embargo, después se confirmó que se trató de un feminicidio. De hecho la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, fue una de las primeras en arremeter contra Uriel Carmona porque actuó con "dolo" y encubrió un crimen.

