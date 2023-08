Evita una multa: Así aplica el Programa Hoy No Circula en la CDMX y Edomex a lo largo del día

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A través de las redes sociales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), recordó a todos los automovilistas, especialmente los que circulan por la capital mexicana y el Estado de México, que para este viernes 4 de agosto el Programa Hoy No Circula sí está vigente desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas, motivo por el cual se pide a los que cuenten con unidades de las siguientes características, respetar dicha medida cuyo objetivo es el de evitar que más gases contaminantes vayan al ambiente.

Bajo esa tónica, las autoridades remarcaron que este viernes el Programa Hoy No Circula es para los vehículos que cuenten con engomado azul y terminación de placa en número 9 y 0. Del mismo modo, aplicará para los que tengan holograma 1 y 2. En caso de tener que usar tu vehículo, ya sea para circular por las calles de la urbe o bien, emprender un viaje para dirigirte a un sitio turístico ahora que son vacaciones de verano, los antes mencionados deberán 'descansar' en el horario antes mencionado.

Hoy no Circula en CDMX y Edomex. Foto: Ilustrativa

La CAMe, que basta hacer mención la conforman los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y claro, la CDMX y Estado de México, tienen vigente el programa Hoy No Circula pero los vehículos que se acaban de mencionar, deberán evitar 'rodar' por toda la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). No obstante, se hace mención que hay una excepción a la regla, es decir, los vehículos con hologramas 0 y 00 pueden circular sin ninguna afectación.

Mismo caso será para las unidades que sean eléctricas o híbridas, así como para los que cuenten con placa para personas con discapacidad, camiones de pasajeros, unidades de servicio como patrullas o ambulancias y por supuesto, motocicletas. En ese caso, la circulación será de manera habitual a lo largo del día. Solo los primeros mencionados deberán evitar circular a modo de evitar la aplicación de multas que, de no pagarse a tiempo, también mermarán la verificación vehicular.

Hoy no circula para este viernes 4 de agosto del 2023. Foto: Twitter

¿Dónde está vigente el Programa Hoy No Circula?

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades el Programa Hoy No Circula está vigente en las 16 alcaldías de la CDMX y en un total de 18 municipios del Estado de México, los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Respecto a las multas, se recuerda que solo los elementos de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), son los que podrán aplicar las infracciones en caso de violar la medida. Actualmente se aplican de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la cual cuenta con un valor unitario de 103.74 pesos y por ende, deja una cantidad a para por circular cuando no correspondió de mil 924.40 pesos y hasta los dos mil 886.60 pesos. Evita darle un golpe a tu bolsillo y mejor revisa si circulas o no este viernes.

