"Libro por libro": AMLO defenderá libros de texto de la SEP con conferencias de prensa vespertinas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios días el contenido que se encuentra en los libros de texto gratuitos publicados y editados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), mismos que serán parte del ciclo escolar 2023-2024, han generado polémica no sólo por los temas que se abordan, sino por que también se ha dicho, cuentan con faltas de ortografía e información errónea. Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha insistido en que el material está bien hecho, la mañana de este viernes 4 de agosto anunció que continuará con la defensa de los mismos aunque ahora lo hará a través de conferencias de prensa vespertinas.

Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario mexicano confirmó que será a partir de la próxima semana cuando la titular de la dependencia encargada de la publicación de los libros de texto, Leticia Ramírez acompañada de varios especialistas, será la que se encargue de ofrecer dichas conferencias con el objetivo de ponerle fin a la polémica en torno al denominado "virus del comunismo" que en días previos señaló el conductor de TV Azteca, Javier Alatorre.

Te podría interesar SONORA “Polémica por libros de texto obedece a razones ideológicas”: Alfonso Durazo reacciona al contenido

Revisar los libros y que nos informen los que lo hicieron, que son maestros, que son pedagogos, especialistas de todas las materias. 'Libro por libro'", sentenció.

Bajo esa tónica, el Gobierno de México remarcó que las conferencias con el objetivo de revisar y aclarar el contenido de los libros de texto gratuito serán desde las 17:00 y hasta las 19:00 horas, tiempo del centro de México, también en el recinto donde actualmente se emite la conferencia conocida como 'La Mañanera'. Tanto en la titular de la SEP como los especialistas, se enfocarán en explicar a los padres de familia el motivo por el cual se incluye este contenido en los libros que se entregarán para el siguiente ciclo escolar.

Gobernadores se oponen a entregarlos

La polémica en torno a los libros de texto gratuitos, ha llevado a que gobernadores que no forman parte de la denominada Cuarta Transformación adelanten que, en lo que a ellos respecta, no repartirían este material a los alumnos de educación básica. Fue por este motivo que el mandatario federal también se pronunció asegurando que los mandatarios no pueden evitar que se lleve a cabo esta entrega debido a que la entrega de los libros representa una facultad del ejecutivo federal.

Una aclaración, es una facultad del Ejecutivo lo de la elaboración de los libros de texto, está en la Constitución, en el artículo tercero constitucional".

Foto: Twitter

El mandatario insistió que con los mensajes vespertinos que se ofrezcan desde el Salón de la Tesorería, serán muy útiles para los padres de familia pues dijo en la actualidad lo que hay en torno a este material únicamente son gritos y una campaña en contra que lo único que han conseguido es confundir a la población. "Por eso es importante poner por delante la verdad; la verdad que nos hace libres". Del mismo modo, insistió en que aquellos que se han enfocado en criticar el contenido de los libros de texto gratuitos lo hacen por el simple hecho de que no conocen qué temas hay en su contenido.

Con el objetivo de arrojar datos duros, el mandatario remarcó en que cabe la posibilidad de qué sólo el uno por ciento de los que critican este material son los que sí conocen a detalle este contenido; por ello cuestionó en que no es viable estar hablando de algo que no se conoce y bajo esa tónica respaldarse en que lo que se hace es difundir el comunismo. En redes sociales se ha dividido la opinión entre aquellos que defienden el contenido de los libros y otros que incluso han exhibido los errores que ahí se muestran, además de también criticar que en el caso de la materia de matemáticas, el contenido sea mucho menor al de los libros anteriores asegurando que los infantes tendrían un rezago educativo.

Fuente: Tribuna