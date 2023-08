"Que me digan qué dije": AMLO pide explicación sobre violencia de género contra Xóchitl Gálvez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 4 de agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se expresó de nueva cuenta desde el espacio conocido como 'La Mañanera' en torno a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) destacó que los dichos que ha emitido desde el recinto presidencial en contra de la senadora Xóchitl Gálvez, sí pueden constituir violencia política de género, por lo que ante los representantes de los medios de comniciaic´n le pidió a dichas autoridades aclarar qué fue lo que dijo con exactitud para llegar a tal conclusión.

La legisladora y quien actualmente funge como aspirante a la presidencia de la República por el Frente Amplio por México, externó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) que el mandatario federal había emitido dichos en su contra en las conferencias matutinas de los días 3, 4, 5, 10, 11, 14 y 17 de julio. Al ser cuestionado, el presidente originario de Tabasco insistió en que considera que no ha ejercido este delito en contra de la presidenciable pues hizo énfasis en que él únicamente evidenció que el empresario Claudio X. González fue quien la puso a ella como aspirante al Poder Ejecutivo debido a que es el el gerente del bloque conservador.

Qué no es cierto que es la candidata de Claudio (X. Gónzález) y fue él quien hizo la consulta porque es el gerente del bloque conservador con los que integran este grupo? Llegaron a la conclusión de que ella era la mejor opción y a partir de ahí echaron a andar una campaña en favor de la señora. Dónde esta la violencia?".

El mandatario fue enfático en que actualmente el país está atravesando por tiempos electorales y es precisamente esto es lo que representa la política, motivo por el cual considero que todos los dichos que ha emitido en torno a la senadora son legales, especialmente porque no se ha enfocado en hacer un llamado a votar por una persona en específico. "No estoy influyendo, estoy hablando nada más de una realidad, existe un bloque conservador que está en contra de la transformación del país y esto lo he dicho desde siempre, que es un bloque conservador muy corrupto", aseveró.

Debido a que este tema generó polémica entre los representantes de los medios de comunicación que se dieron cita en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador aclaró que lo único que él hace en cada uno de los mensajes que emite es que lanzar la advertencia de que los miembros del grupo conservador lo que están buscando en las próximas elecciones es regresar a hacer lo mismo, es decir, saquear a México según sus propias palabras. Bajo esa tónica, subrayó en que el Gobierno está obligado a garantizar la justicia, honestidad y democracia y, en su papel de mandatario federal, insistió en que tiene el derecho a exhibir también las pruebas que justificaría esta acción.

No estoy metiéndome en cuestiones de genero, no tiene que ver con hombres o mujeres aquí. He dicho cómo es que la maestra Elba Esther Gordillo el ayudó a (Felipe) Calderón en el fraude electoral, he dicho de que el fraude electoral que se cometió en el 2006 causó muchísimo daño al país".

López Obrador insistió en que actualmente Xóchitl Gálvez cuenta con el respaldo de un grupo de abogados que forman también parte del grupo conservador. En ese sentido, mencionó que cuando él se enteró del fraude que había cometido cuando la presidenciable se desempeñó como jefa delegacional de Miguel Hidalgo, momento en el cual su empresa obtuvo contratos que le ayudaron a enriquecerse, envió todas las evidencias al grupo de litigantes de la Asociación Civil Mexicanos Unidos Contra la Corrupción; sin embargo en lugar de investigar a la legisladora, los mismos abogados presentaron una denuncia en su contra por presuntamente haber violado el secreto bancario. "Yo entiendo que estén molestos porque no todos somos aplaudidores".

Con el objetivo de concluir con este tema, el presidente insistió en que si el Tribunal Electoral al final le prohíbe volver a mencionar a la senadora Xóchitl Gálvez, militante del Partido Acción Nacional (PAN) y también lo hace a la inversa, él simplemente acataría la medida aunque insistió en que con ello lo único que se está logrando es cortar la libertad de expresión lamentando que con esto solo se busca silenciar a las personas.

Nada más que va a seguir quedando en evidencia de que ese Tribunal está vendido o alquilado. Es realmente contra a la libertad (…) El Tribunal como no cambió, sigue estando en las mismas, ¿no se acuerdan que hasta cancelaron candidaturas?".

Fuente: Tribuna