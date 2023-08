Fiscalía de Morelos pone como titular a Carlos Andrés Montes Tello tras detención de Uriel Carmona

Cuernavaca, Morelos.- Luego de que la tarde del pasado viernes 4 de agosto se llevará a cabo un operativo en las inmediaciones del domicilio del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, el cual terminó por ser aprendido debido a que es señalado por interferir en la investigación del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda sucedido en octubre del 2022 en la Ciudad de México, este sábado la dependencia informo que ya se designó al nuevo titular quedando a cargo Carlos Andrés Montes Tello.

La aprehensión del ahora extitular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, fue calificada como una detención histórica debido a que el antes mencionado, contaba con fuero pero pese a ello, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Estatal e incluso elementos de la Secretaría de Marina- Armada de México (Semar), desplegaron un operativo a modo de aprender al funcionario. Tras los hechos la dependencia insistió en que el nuevo nombramiento es parte de un reemplazo temporal.

Antes de ser el nuevo fiscal de Morelos, Carlos Andrés Montes Tello se desempeñaba como fiscal regional de la Zona Metropolitana. Tras su nombramiento como nuevo fiscal del Estado, se enfatizó en que estará en el cargo mientras se define la situación jurídica de Uriel Carmona Gándara. La fiscalía del Estado hizo hincapié en que luego de la situación en torno al exfiscal, actualmente se mantiene el compromiso con la justicia y las víctimas y por ello, la dependencia seguirá trabajando en conjunto con los tres órdenes de gobierno para evitar que diversos delitos queden impunes.

Carlos Andrés Montes Tello sustituye a Uriel Carmona. Foto: Twitter

En octubre del 2022 la joven Ariadna Fernanda fue asesinada por el que se presumía como su pareja sentimental en colaboración con una compañera de trabajo de la hoy occisa quien se presume, mantenía una amistad con la joven y hasta una relación con el presunto responsable. El marco en el que se mantenía en la búsqueda de la fémina, las autoridades informaron que sus restos fueron localizados por un grupo de ciclistas que transitaban sobre la carretera La Pera- Cuautla el pasado 2 de noviembre del mismo año. La fiscalía de Morelos se encargó de realizar una necropsia la cual arrojó que la joven había muerto por asfixia debido a que vomitó tras haber consumido una alta cantidad de alcohol.

De manera inmediata, familiares y amigos de la occisa negaron estos hechos argumentando que en realidad ella había sido asesinada. Fue por ello que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México encabezada por Ernestina Godoy, informó que realizaría una necropsia para confirmar si en verdad la causa de muerte fue la antes mencionada. El entonces el fiscal Uriel Carmona, insistió en que la muerte se debía a una broncoaspiración pero tras ello se remarcó que en realidad éste estaba protegiendo a Rautel 'N', quien funge como el principal sospechoso.

Ariadna Fernanda fue asesinada, concluyó la Fiscalía de la CDMX

Tanto la Fiscalía de la CDMX como a la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señalaron a Uriel Carmona como responsable de entorpecer las investigaciones por este feminicidio; en ese sentido, el gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco adelantó que trabajaría en coordinación con las autoridades capitalinas para esclarecer el caso. El vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, confirmó a través de un video que se había ejecutado la detención del fiscal del Estado de Morelos quien previamente había denunciado que las personas que estaban detrás de todo este operativo eran la exmandataria capitalina, la titular de la fiscalía local e incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Desde las 6:30 de la mañana estoy sitiado aquí en mi casa. No se han comunicado conmigo, no me han dicho de qué se trata, estoy seguro de que vienen a detenerme", dijo previo a al detención en entrevista para Joaquín López-Dóriga.