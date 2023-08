Para que no te lleven al corralón: Así aplica hoy el programa Hoy No Circula en la CDMX y Edomex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), informó que a lo largo de este sábado 5 de agosto, hay varios vehículos que deberán evitar circular a lo largo del día debido a que está vigente el programa Hoy No Circula Sabatino, motivo por el cual, agentes de tránsito se enfocarán en revisar si hay unidades que, por algún motivo omitieron esta medida, pues de ser así, se aplicaría la respectiva multa que, además de generar un golpe a la economía personal, también será motivo de llevar el vehículo al corralón.

El programa Hoy No Circula Sabatino, basta hacer énfasis en que está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México así como en 18 municipios del Estado de México desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas. Durante ese periodo, las unidades deberán quedarse estancadas en casas participares, edificios con estacionamiento que funcione como pensión o bien, la vía pública. Asimismo se recuerda que dicho programa está vigente en estados com Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y por supuesto, los mencionados anteriormente.

Cada primer sábado de mes, los automóviles que les toca 'descansar', son los que cuentan con holograma 1 y terminación de placa en número non, es decir: 1, 3, 5, 7 y 9, además de los que cuenten con holograma 2 y placas foráneas. Para el resto de las unidades, la circulación será normal y podrán circular sin afectaciones. Cabe decir que también quedan exentos los vehículos con holograma 0 y 00, así como aquellos que sean vehículos eléctricos o híbridos.

Foto: Twitter

Las autoridades hacen énfasis en que otras de las unidades que pueden circular sin problema alguno son los que tengan placa para personas con discapacidad, autobuses de pasajeros, unidades de emergencia como patrullas o ambulancias y claro está, motocicletas. Solo en caso de haber un cambio en la calidad del aire, se determinará habilitar un Doble Hoy No Circula que implicaría que más vehículos dejen de 'rodar' por las calles de manera inmediata. Esta información se dará a través de las redes sociales de la CAMe.

Sobre los municipios del Estado de México donde el programa está vigente son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco. Asimismo, se recuerda que aplica en las 16 alcaldías de la CDMX en el horario previamente descrito.

Foto: Twitter

Las multas que se placan en caso de violar esta norma, serán aplicadas únicamente por elementos de tránsito adscritos s la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La sanción es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor es de 103.74 pesos, lo que deja que la infracción a pagar es de mil 924.40 pesos y hasta los dos mil 886.60 pesos. En caso de no pagar a tiempo, no solo habrá recargos, sino que además será más difícil realizar la verificación en tiempo y forma. Evita complicaciones y mejor busca otra forma de movilidad si tu vehículo no circula.

Fuente: Tribuna