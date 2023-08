Así luce la nueva Unidad Deportiva Ixtapaluca: Un espacio para alejar a jóvenes de la delincuencia

Ixtapaluca, Estado de México.- Desde el inicio de la actual administración, el Gobierno del Estado de México impulsó la estrategia de recuperación de espacios públicos Vive tu Comunidad, con el objetivo de fortalecer el tejido social y dignificar los puntos de encuentro de la ciudadanía. Con el propósito de fortalecer la infraestructura pública para la recreación y garantizar el acceso a áreas verdes, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra (Seduo) rehabilitó la Unidad Deportiva Ixtapaluca, dotándola de sitios para la convivencia al aire libre.

José Antonio Helgueras, vecino de la zona, aseguró que esta Unidad Deportiva aleja a los jóvenes de los malos hábitos, ofreciéndoles áreas para realizar deporte, además de potenciar el desarrollo social de la comunidad. “Estos espacios nos sirven para volvernos a incluir como familia y respetarnos, enseñarles a los niños que deben de disfrutar la vida, que deben de tener valores y principios, fijarse más en el ejercicio para que estemos más sanos.

“Puedes traerte a toda la familia un domingo y te la pasas bien, no estás en casa, no estás encerrado, estás bien, convives con la familia, con los vecinos, con los amigos, juegas futbol, basquetbol, volibol, aquí puedes hacer muchas actividades, recrear, otra vez unirnos como familia, que estemos bien y que los niños no se vayan a los vicios”, concluyó.