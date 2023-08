¿Circulas o no circulas? Según el 'Hoy No Circula' este es el tipo de placas que podrán y no salir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como cada día la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), recordó que este domingo 6 de agosto se debe de revisar que tipos de placas podrán salir y cuales quedarse en 'descanso' según lo estipulado por el Hoy No Circula, desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas debido a que está vigente el Programa anteriormente mencionado por lo que si tienes planes es necesario revisar situ auto puede circular por la CDMX (Ciudad de México) y el Edomex (Estado de México).

Como ya es del conocimiento público desde hace varios años, las autoridades ambientalistas tomaron acciones ante la gran cantidad de contaminación que se estaba sufriendo debido a los gases contaminantes de los autos, camiones y demás medios de transporte, por lo que con el fin de evitar el aumento de las mismas y se decrete contingencia ambiental, crearon el mencionado programa, el cual tiene hasta su propia página para verificar con el número de placa y holograma del auto.

Para ingresar al portal de la página web del Hoy No Circula es buscar https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/, en donde solo deberás ingresar el número de holograma y el último dígito de la placa, pero, no solamente esta es la única manera de saber si es que su vehículo podrá circular, dado a que también tiene cuentas oficiales en las redes sociales y con páginas de anuncios para que no sean sorprendidos.

Dicha página es actualizada cada día por las autoridades correspondientes para mantener informados a los ciudadanos al respecto, y según la información, este domingo 6 de agosto del año en curso, no operará el programa, por lo que todos los carros de la Ciudad de México, del Estado de México y los foráneos van a poder circular libremente sin importar la placa o el holograma que tengan, aunque se recomienda tratar de mantener las medidas de precaución.

Cabe mencionar que cuando el mencionado programa se encuentra activo se realizan en un total de 16 alcaldías y además 18 municipios del Estado de México, mismos que son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Aunque este domingo 6 de agosto no va estar en rigor dicha ley, los elementos de tránsito cuando sí se encuentra realizándose, en caso de que se falte a lo estipulado y descubran en circulación placas que no deberían se emite una multa, la cual equivale de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la cual cuenta con un valor de 103.74 pesos y por lo que la penalización iría de los mil 924.40 pesos y hasta los dos mil 886.60 pesos.

