Frente Amplio por México se queda sin otro aspirante: Jorge Luis Preciado presenta si renuncia

Ciudad de México.- Antes de arrancar de manera oficial el proceso interno del Frente Amplio por México para elegir al que sería su candidato para las elecciones del 2024, la senadora Lilly Téllez denunció que el proceso no era equitativo y transparente, por lo que 'se bajó' de la contienda lamentando que no estuvieran las reglas claras. A un día de cerrarse la recolección de firmas de cada uno de los que aspiran a ser representantes de esta alianza, el exsenador Jorge Luis Preciado no solo rucio a participar en este proceso interno sino que además renunció a ser parte de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

El Frente Amplio por México es buen sabido, está conformado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y el blanquiazul. Los tres partidos elegirían a un aspirante en común para contender en las elecciones del 2024; sin embargo, el exlegislador por el estado de Colima anunció este lunes 7 de agosto que, además de dejar a un lado sus aspiraciones presidenciales, también renunciada al partido político al grado de asegurar que esta acción era "irrevocable".

El legislador justificó que su renuncia tanto al PAN como al proceso interno del frente Amplio por México era debido a que en la actualidad, considera que esta manera de elegir a un candidato es una "farsa", llevándolo a optar en no participar y además dejar atrás 29 años de militancia. Con una conferencia de prensa, el antes mencionado remarcó que este proceso es una simulación y que todos ya saben quién será la candidata que represente a la alianza en los comicios.

"Yo no he tenido acceso a los registros, ya hablé con la empresa y con la dirigencia nacional del PAN y ambos se echan la bolita; la empresa dice que no me puede dar información porque yo no la contraté, fue el partido, y el partido me dice que es problema de la empresa. Es una completa farsa y por eso presentaré mi renuncia con carácter de irrevocable a mi militancia del PAN, voy a dejar 29 años de militancia", expresó.

Hace apenas unas horas, Xóchitl Gálvez denunció que había candidatos que contaban ya con las 150 mil firmas que se pedían como requisito y por ello aseguró que se trataba de un fraude pidiendo además que el Comité Organizador verificara cada una de las mismas. Ahora Jorge Luis Preciado aseguró que todo es una farsa y desde el inicio, el Frente Amplio por México puso a la senadora como candidata para la presidencia, por lo que remarcó en que todo es una simulación y los demás aspirantes, 11 en la actualidad, no cuentan con posibilidades de llegar a la boleta electoral salvo la también exalcaldesa de Miguel Hidalgo.

Ya el que le quiera seguir en el proceso ya va a ser por su gusto pero lamentablemente esto es una simulación (:..) ya está acordad, firmado y sellado que ella va a ser la candidata".

El exsenador lamentó que Marko Cortes, actual dirigente nacional del PAN, les había advertido en el pasado que Xóchitl Gálvez sería la aspirante de la alianza, por lo que tomo la decisión tanto de bajarse de la contienda como de renunciar a la militancia al partido. Por el momento, la aspirante del blanquiazul no se ha pronunciado por este evento pues con el exdiputado ya son dos panistas que denuncian anomalías en el proceso interno para elegir al candidato de la oposición.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), había expuesto en el pasado que el Frente Amplio por México ya tenía a su candidata electa a pesar de no haber iniciado el proceso interno. El tabasqueño aseguró que el empresario Claudio X González estaba detrás y por ello pondrían en la boleta electoral a Xóchitl Gálvez Ruiz, iniciando con ello una disputa entre el mandatario federal y al senadora por presunta violencia política de género.

