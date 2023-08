Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este martes, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la negativa de los gobernadores de cuatro entidades para distribuir los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP). También recordó que este día, más tarde, comenzarán sus conversaciones con medios para hablar de sus contenidos.

En la 'mañanera' de hoy, martes 8 de agosto del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano envió un mensaje a los gobernadores de los estados de Guanajuato, Chihuahua, Jalisco y Coahuila respecto al rechazo a los nuevos libros de la SEP. Declaró que los mandatarios estatales actúan "de manera sectaria y politiquera"; asimismo, pidió que se tome en cuenta la opinión de la gente en las cuatro entidades sobre esta polémica.

Se van a contestar todos los recursos legales, se va a actuar, pero una vez que se conozcan los contenidos de los libros de texto, vamos a escuchar a la gente de Guanajuato, a la gente de Chihuahua, de Coahuila, qué opinan, porque los gobernadores y la gobernadora de Chihuahua están actuando de manera sectaria y politiquera, y en la democracia manda el pueblo y hay que gobernar obedeciendo. Vamos a ver qué dice la gente de estos estados", señaló el mandatario tabasqueño.

En esta misma intervención le recordó a los cuatro gobernadores estatales que, de no entregar los libros, estarían actuando de forma inconstitucional; no obstante, recordó las polémicas que ha atravesado por el Poder Judicial en días recientes, al intentar "silenciarlo": "sería una actitud contraria a la Constitución, un acto inconstitucional, pero también como están los jueces y los magistrados y los ministros, todo puede suceder ya estamos viendo como me quieren silenciar".

Luego de esto, AMLO apuntó que sus adversarios han realizado una campaña difamatoria contra los nuevos libros de la SEP, razón por la que a partir de este martes 8 de agosto, a las 17:00 horas se realizará una conferencia vespertina en Palacio Nacional para que expertos defiendan los contenidos de los nuevos materiales educativos. Sobre las especulaciones de "inyectar comunismo" en los menores, apuntó que son especulaciones grotescas, "un absurdo, no solo no tiene sustento sino es un pronunciamiento extremista irracional".

Hay que esperar a que se incite la distribución y la entrega de los libros, y a partir de hoy a las cinco de la tarde en este lugar se va a informar sobre el contenido de los libros porque es una campaña difamatoria del conservadorismo, sin sustento", mencionó López Obrador.

