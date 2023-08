Sismo en Chiapas 'despierta' a habitantes: Magnitud pasa de 6.4 a 5.8, según las autoridades

Comparta este artículo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- De acuerdo con información arrojada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la madrugada de este miércoles 9 de agosto se registró un sismo con epicentro en el municipio de Tonalá, en el estado de Chiapas, el cual contó de manera preliminar con una magnitud de 6.4 grados. Cabe destacar que momentos después, la dependencia informó a través de las redes sociales que la magnitud de este movimiento se había ajustado y con ello pasó a 5.8 grados.

Por el momento, tanto las autoridades nacionales como locales, informaron que este sismo no ha registrado víctimas o daños materiales; no obstante, se mantendría el protocolo de seguridad a modo de confirmar que el seísmo no causó afectaciones considerables. Basta hacer énfasis en que el movimiento sucedió en punto de las 03:33:30 horas, tiempo local, y la mayoría de los que percibieron el movimiento despertaron a modo de evacuar los inmuebles.

Captura de pantalla

La Coordinación Nacional de Protección Civil, resaltó que este movimiento telúrico se percibió en estados como Veracruz, Tabasco y Oaxaca, entidades donde también se activaron los protocolos de seguridad a modo de verificar que la ciudadanía no sufrió daños. Hasta este momento, no ha habido reportes que permitan poner en marcha operaciones especiales con el fin de brindar atención a la ciudadanía afectada por este fenómeno natural. Respecto a la alerta sísmica, se informó que esta no fue activada en estados del centro del país.

A modo de detalle, se informó que en el Estado de Veracruz, el movimiento telúrico se percibió de forma ligera en municipios como Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Xalapa y Córdoba. En todos ellos se llevaron a cabo una serie de recorridos con el objetivo de verificar que no hubiera daños materiales o ciudadanos que requerirán atención médica especial. En Tabasco y Oaxaca, la situación fue similar por lo que hasta el momento se ha reportado saldo blanco derivada de este sismo que sorprendió durante la madrugada.

En el estado de Chiapas donde sucedió el epicentro, Protección Civil informó a través de las redes sociales que de manera preliminar el movimiento se había percibido en la mayoría de las regiones de la entidad aunque hasta el momento, tampoco hay reporte de afectaciones graves. Debido a su ubicación geográfica, los fuertes sismos sucedidos en Chiapas, suelen ser percibidos en diversas regiones de Guatemala. Bajo esa tónica, las autoridades no han reportado algún problema relacionado con el fenómeno natural.

Captura de pantalla

Para que en lugares como Guerrero, Puebla, Estado de México, Morelos e incluso en la Ciudad de México se active la alerta sísmica, las autoridades han hecho mención respecto a que un sismo tiene que ser de cinco grados en adelante, al tiempo que las primeras ondas del movimiento deberán contar además con una fuerza considerable para que con ello, la ciudadanía en general cuente con un lapso de hasta 50 segundos para poder evacuar los inmuebles antes de percibir el movimiento. Dado que esta no fue la situación, es que no se activaron los altavoces distribuidos en dichas entidades federativas, especialmente en la capital del país.

Fuente: Tribuna