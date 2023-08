VIDEO: Sandra Cuevas lanza polémica convocatoria; regalará boletos para Six Flags a cambio de esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El ciclo escolar 2023-2024 está una semanas de arrancar y con ello, estudiantes de educación básica de todo el país regresarán a las aulas. Antes de concluir las vacaciones de verano, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, lanzó a través de las redes sociales una convocatoria que lejos de ser aplaudida, ha causado polémica pues a través de la misma promete que 100 niñas y niños se verán beneficiados con un acceso al parque de diversiones Six Flags siempre y cuando cumplan con este requisito.

Este parque de diversiones ubicado en el Ajusco, al sur de la capital mexicana, es uno de los más visitados de todo el país. El acceso por día tiene un costo de más de 700 pesos y con ello se incluyen todas las atracciones, además de actividades que por el verano la empresa pone en marcha. Con el objetivo de celebrar a los menores de edad que hayan sido muy estudiosos durante el ciclo escolar que recientemente culminó, la alcaldesa prometió que 100 menores serían beneficiados con una entrada a Six Flags que será válida para el próximo viernes 11 de agosto.

Con un video publicado a través de las redes sociales, la antes mencionada y quien desde hace varias semanas se ha mantenido en polémica por la manera en la que se ejecuta el denominado Operativo Diamante que es en contra de los vendedores ambulantes en la demarcación que encabeza, Sandra Cuevas puso como condición que los niños que busquen tener un acceso gratis a Six Flags deberán además de haber tenido un buen promedio, mostrar que se tomaron una fotografía con ella pues resaltó a lo largo de su gestión ha tenido la oportunidad de tomarse fotos con miles de niños.

Antes de que entren a la escuela yo quiero premiar a los primeros 100 niños que suban su fotografía, porque me he tomado fotos con miles de niños, y además me presenten su boleta de calificaciones, me los voy a llevar a Six Flags", dijo.

El premio que los 100 ganadores tendrán, no solamente incluye el acceso al parque de diversiones temático, sino que además la alcaldía Cuauhtémoc contará con transporte redondo hasta la alcaldía Tlalpan y por si fuera poco, podrán disfrutar de toda la tarde conviviendo con ella pues también será una de las que visiten este inmueble caracterizado por contar con la presencia de personajes de DC Comics y los Looney Tunes.

Ese es el premio porque son niños estudiosos, porque son niños que obedecen a sus papás y a sus maestros y yo los voy a premiar yendo a Six Flags".

Pasos para participar

La alcaldesa fue enfática en el video que publicó a través de sus redes sociales; aquellos que estén interesados en participar por un pase gratuito que además incluye la convivencia con ella, deberán subir a las redes sociales, ya sea Facebook o Twitter, una fotografía de los niños acompañados de la actual aspirante a la Secretaría de seguridad Ciudadana (SSC). Una vez que la instantánea se haya compartido los participantes deberán tener a la mano la boleta de calificaciones expedida por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Los participantes deberán ser residentes de la alcaldía que Cuevas Nieves encabeza.

Cabe destacar que hasta el momento no quedó especificado si la boleta también deberá incluirse en la publicación o si bien, esta será pedida mediante un mensaje directo; no obstante, sólo se recuerda que los primeros 100 en publicar la fotografía serán los que participen en esta dinámica que forma parte de una actividad previa a concluir las vacaciones de verano. Los menores de edad que resulten seleccionados, viajarán el próximo viernes 11 de agosto a Six Flags acompañado de la alcaldesa y por ahora se desconoce la logística de esta dinámica, al tiempo de también no haberse esclarecido qué pasará con los alimentos y bebidas que ella promete, es decir, si serán costeados por ella o cada quien cubre este rubro. Asimismo, no se sabe si algún padre de familia o tutor están incluidos en este acceso.

Fuente: Tribuna