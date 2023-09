Actriz de Televisa sube FOTO con Omar García Harfuch; la llaman "La Suegra de México"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado sábado 9 de septiembre, Omar García Harfuch acudió al Antiguo Palacio del Ayuntamiento con el objetivo de reunirse con el jefe de Gobierno de la capital, Martí Batres, al cual le notificó que de manera oficial dejaría le cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para con ello, evitar que llevar agendas paralelas afectara su intención de sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo quien fue electa como Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación. Aunque hasta ahora no se ha destapado como candidato a la jefatura de Gobierno, una actriz de Televisa subió una foto con la cual lo mantuvo en tendencia.

Se trata de la reconocida actriz María Sorté quien en redes sociales compartió una fotografía con el exjefe de la Policía de la CDMX. El motivo se debe a que el exfuncionario no dejó pasar la oportunidad de visitarla y es que lo que algunas personas no saben es que él es su hijo, por lo que de manera inmediata la famosa de 68 años de edad fue llamada por los internautas como 'La Suegra de México' en referencia a la simpatía que despierta el antes mencionado entre la población femenina, más ahora sabiendo que su estatus civil es que se trata de una persona soltera.

Ambos personajes aparecen en la que al parecer es la sala de la actriz de telenovelas como Vencer la Culpa, Mi Segunda Madre, De frente al Sol o Más allá del puente, por mencionar algunas. Ambos sonríen a la cámara mientras el exfuncionario público la abraza cariñosamente. La instantánea basta hacer mención, se hizo viral muy rápidamente y mantuvo el nombre en ambos en tendencia por varias horas este lunes 11 de septiembre. Por el mensaje que la famosa compartió, al parecer la agenda de ambos les había impedido reunirse por lo que no dejaron pasar la oportunidad de pasar un fin de semana agradable de cara a las eleciones del 2024.

Hoy recibí en casa a mi hijo Omar. Se me alegró el corazón al verlo. Es que, para una madre, los hijos lo son todo", escribió.

Internautas de manera inmediata llenaron la publicación con mensajes de cariño para ambos, más para el exjefe de la Policía Capitalina de 41 años de edad quien se había dicho, era pareja sentimental de la hija del dueño de TV Azteca, Ninfa Salinas Sada, relación que se ha especiado, concluyó el pasado mes de enero del 2023 aunque hasta ahora, ninguno de los dos involucrados ha conformado o desmentido haber tenido una relación o incluso, seguir en ella. La actriz de Televisa, también se ha mostrado hermética en los asuntos personales de su hijo e incluso son pocas las fotografías que presume a su lado.

La suegra de México", "Yo también me pondría feliz si Omar me visitara", "Tan guapos y bellos. Dios bendiga sus vidas grandemente", "Suegra a la próxima me invita", "Pero qué guapo muchacho", "Extraordinario funcionario público y ojalá ese sueño se le haga realidad" y "Cuídemelo mucho, suegra", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Luego de haber publicad la fotografía, el extitular de la SSC también subió la misma imagen solo que él lo hizo a través de su cuenta oficial en Facebook. En esta plataforma digital García Harfuch celebró haber tenido la oportunidad e visita a su mamá quien aseguró, siempre le había dado un buen ejemplo de trabajo, al tiempo que también dejó ver que ha recibido apoyo en cada una de las facetas de su carrera. Al igual que con la publicación en las redes de Maria Sorté, la instantánea se llenó de elogios y sobre todo, del nuevo calificativo para la primera actriz.

Después de mucho tiempo vine a visitar a mi mamá, ejemplo de trabajo, dedicación y apoyo".

La familia del exjefe de la Policía de la CDMX también ha estado involucrado en la política, de ahí que no ha sido un evento extraordinario que anunciara sus intenciones de sumarse a la campaña de Sheinbaum pese a no estar afiliado a Morena. Marcelino García Barragán, quien fuera su abuelo paterno, fue Gobernador del estado de Jalisco y además fue Secretario de Defensa durante el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Por su parte, su padre es Javier García Paniagua, quien se ha desempeñado como senador de la República por Jalisco siendo solo su mamá, María Harfuch Hidalgo, mejor conocida como María Sorté, la única que no decidiera incursionar en este ámbito enfocándose únicamente a las artes escénicas.

