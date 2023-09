Mauricio Tabe busca castigar a quienes quebranten sellos de suspensión en la Miguel Hidalgo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El alcalde Mauricio Tabe sostuvo que en Miguel Hidalgo hay cero tolerancia a obras irregulares, por lo que pidió a la fiscal, Ernestina Godoy, asegurar los inmuebles relacionados con las denuncias presentadas hasta el momento por el delito de quebrantamiento de sellos, esto después de que las autoridades de la demarcación tuvieran que colocar de nueva cuenta sellos en construcciones.

Durante su conferencia semanal, Tabe afirmó que no se trata de una cacería, sino de evitar que obras que no cumplen con la ley continúen afectando a las y los vecinos. “Aquí de lo que se trata no es de detener desarrolladores, sino se trata de mandar un mensaje muy claro de ‘cero impunidad’, nosotros lo que tenemos que hacer es mandar el mensaje claro de que quien quebranta los sellos de clausura, aguas, porque sí va a haber consecuencias, sino la gente va a hacer lo que quiere”, dijo.

El alcalde refirió que la denuncia más antigua fue presentada en octubre de 2022 y de las 11, la Fiscalía sólo ha actuado en el caso de una obra ubicada en Monte Libano 1320, por lo que urgió a asegurar el resto de las edificaciones, como en Lafontaine 130, donde el jueves pasado se repuso el estado de clausura, pues los propietarios también quebrantaros los sellos para continuar con la obra.

Obras irregulares en la Miguel Hidalgo, foto: Especial

"De una vez le hacemos un llamado a la Fiscal, Ernestina Godoy: Fiscal, atienda las denuncias que presentamos, que van en contra de nuestras vecinas y vecinos, que violan la Ley, no solamente atiendan lo que le conviene a Morena, atiendan lo de todas y todos los vecinos, no solamente los casos con los cuales arman sus historietas”, enfatizó.

Subrayó que el Acuerdo de Facilidades Administrativas del Gobierno de la Ciudad de México promueve el caos inmobiliario, no genera certidumbre y fomenta un muy riesgoso sistema de extorsión para quien invierte. En otro tema, como parte de su rueda de prensa, Tabe reconoció a los elementos que conforman parte del Operativo Tormenta, quienes durante esta temporada de lluvias han sido los héroes que han realizado las acciones necesarias para mitigar el impacto que provocan las fuertes precipitaciones como inundaciones, caída de árboles y otros accidentes.

El titular de la Miguel Hidalgo entregó reconocimientos a los trabajadores de drenaje, parques y jardines, de la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos, así como a personal de la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia. “Ellos son nuestros héroes que evitaron y atendieron las emergencias ante las lluvias que se han registrado este año, muchas gracias de verdad por su esfuerzo y dedicación”

Como parte de los resultados del Operativo Tormenta, Tabe indicó que en materia preventiva, se desazolvaron más de 10 mil tuberías y se dio mantenimiento a más de 450 kilómetros de drenaje, tramo similar a la distancia que hay entre la Ciudad de México y Acapulco.

Fuente: Tribuna