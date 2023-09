¿Cuándo llega a México? Los mejores memes del nuevo iPhone 15, el precio y sus "cambios"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 12 de septiembre estaba marcado en el calendario de las personas amantes de la tecnología, pues este día se presentaba el nuevo iPhone 15, el cual no fue muy bien recibido por los usuarios, ya que denunciaron que es prácticamente igual a su versión anterior, es por ello que las redes sociales se llenaron de memes sobre todas las novedades de este dispositivo inteligente.

Fue durante el Apple Event, donde se presentó de manera oficial el iPhone 15, de acuerdo con algunos rumores en México la preventa sería entre el 15 y el 22 de septiembre. Asimismo, mucho se preguntan sobre el precio del nuevo iPhone 15, lo cual se revelará más adelante sin embargo también se tienen que hablar de las nuevas actualizaciones entre las que destaca el tamaño pues los memes No perdonaron ya que me dirá un milímetro menos.

¿Cuánto costará el IPhone 15 en México?

El iPhone 15 estará en diferentes precios el más barato desde los 20 mil 999 pesos y su versión más lujosa en 28 mil 999, ahora se menciona el modelo y el precio que tendrá al parecer se tendrá que ahorrar bastante para adquirir uno de estos dispositivos.

iPhone 15: Desde $20,999 pesos

iPhone 15 Plus: Desde $23,999

iPhone 15 Pro: Desde $25,999

iPhone 15 Pro Max: Desde $28,999

Los mejores memes del iPhone 15

Las burlas sobre las versiones anteriores del IPhone no se hicieron esperar y muchos creen que sus dispositivos dejarán de funcionar, a pesar de ello, se toman la situación con humor.

La polémica sobre el parecido entre dispositivos no pudo faltar y La Rosalía fue el mejor ejemplo de los usuarios para comparar los cambios del nuevo iPhone 15, aunque se debe mencionar que los colores no se ven nada mal, por lo que no está de más pensar en ahorrar el pago de las próximas quincenas.

Memes del nuevo iPhone 15, foto: Especial

Por otro lado, las criticas no faltaron y los usuarios en redes sociales se quejaron del precio, los cambios y la falta de accesorios, por lo que no dudaron en mostrar su inconformidad, aunque claro, también aceptaron que luce 'aesthetic'.

¿Qué colores tendrá el iPhone 15?

De acuerdo con la información preliminar, se probaron al menos seis diferentes colores en el modelo base del iPhone 15 a lo largo de su desarrollo por lo que los siguientes serán los que se utilizarán para el innovador modelo:

Rosa / Oro rosa

Verde

Azul

Amarillo

Naranja

Negro / Medianoche / Oscuro

Fuente: Tribuna