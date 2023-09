"Me lo desfiguraron": Niño que fue mordido por un perro en Morelos se encuentra grave

Cuernavaca, Morelos.- Alrededor de las 13:00 horas del pasado lunes 11 de septiembre, el pequeño Miguel de 5 años de edad regresaba del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) del municipio de Jiutepec en el Estado de Morelos a su casa, en compañía de su abuela cuando un perro de la raza pitbull se lanzó sobre él y lo atacó causándole severas heridas en el rostro, brazo e incluso le arrancó parte del cuero cabelludo. Aunque el dueño se deslindo de los hechos, la familia asegura que el menor no sólo se encuentra en estado crítico, sino que además quedó desfigurado.

De acuerdo con lo expuesto por el alcalde de Juitepec, Rafael Reyes Reyes, el menor de edad había sido llevado de manera urgente al Hospital número 1 el cual forma parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde los médicos le realizaron una cirugía con el objetivo de estabilizarlo; incluso el funcionario adelantó que la familia contaba con todo el apoyo y respaldo para esclarecer los hechos pero hasta ahora lo único que se sabe es que el animal quedó bajo resguardo de las autoridades.

A modo de ofrecer una actualización respecto al estado de salud del menor de edad, familiares destacaron que su vida sí está en riesgo e incluso el padre del niño, un ciudadano identificado como Miguel Angel Cerda confirmó que su rostro estaba desfigurado. En ese sentido, el antes mencionado informó que él había sido testigo de los hechos e incluso intervino para conseguir que el animal quien se sabe deambulaba sin compañía sobre la calle 5 de Mayo en la colonia Otilio Montaño, pudiera soltarlo.

Mi hijo está en un estado crítico, me lo desfiguraron. Su vida está en riesgo y a mí me está pesando porque soy su padre y yo no estuve presente en ese momento para defenderlo o ayudarlo".