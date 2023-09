Nuevas tarifas de CFE: Así puedes pagar menos por la energía eléctrica en CDMX y Edomex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece diferentes tarifas para cada hogar o empresa. Sin embargo, muchos no saben bajo que tarifa trabaja su servicio. Asimismo, hay nuevas opciones más baratas para los usuarios, las cuales los harían ahorrar algunos pesos de sus bolsillos, es por ello que ahora se presenta toda la información sobre las nuevas tarifas de la CFE y los subsidios que tiene cada una.

El Servicio doméstico es la tarifa básica y se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda. Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general.

También existe el Servicio doméstico de alto consumo, esta tarifa se aplicará a los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, considerada de alto consumo o que por las características del servicio así se requiera. Se considera que un servicio es de alto consumo cuando registra un consumo mensual promedio superior al límite de alto consumo definido para su localidad.

El consumo mensual promedio registrado por el usuario se determinará con el promedio móvil del consumo durante los últimos 12 meses. El límite de alto consumo se define para cada localidad en función de la tarifa en la que se encuentre clasificada, por lo que el pago por la energía utilizada debe ser diferente para cada localidad, esto depende de la temperatura media y de la ubicación del domicilio bajo contrato.

¿Cuál es la nueva tarifa de CFE?

La tarifa se conoce como Pequeña Demanda de Baja Tensión (PDBT), está dirigida a pequeñas y medianas empresas que no excedan un consumo máximo de 25 kilovatios por hora (kWh) y que tengan un contrato de suministro regulado, además de estar registradas como pequeñas o medianas empresas. El costo puede varias de acuerdo con la ubicación geográfica, en el caso del Valle de México y la Ciudad de México, para septiembre es un pago fijo de 58 pesos y 25 centavos, manteniendo un consumo máximo de 25 kWh por mes, con un costo adicional de tres pesos con 806 centavos por cada kWh consumido.

Cabe señalar que el costo fijo de esta tarifa es de 83 pesos y 39 centavos en otras alcaldías de la capital. En ese sentido, se requiere cumplir con todos los requisitos para acceder a esta tarifa especial, entre los que destaca un consumo inferior a 25 kWh. Asimismo, esta nueva tarifa solo estará disponible para algunos usuarios, se trata de una iniciativa que beneficiará solo a aquellas personas que garanticen el óptimo uso de la energía eléctrica.

