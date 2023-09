(VIDEO) De no creer: Jaime Maussan presenta seres no humanos ante diputados; esto pide

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 26 de julio del presente año, el exmilitar estadounidense David Grusch se presentó ante los integrantes del Capitolio en con el objetivo de informar respecto al programa secreto que tiene dicho Gobierno con el objetivo de estudiar actividad extraterrestre. Este pronunciamiento causó un gran revuelo a nivel internacional e incluso fue motivo para que el periodista y estudiado mexicano Jaime Maussan, celebrada que por primera vez en la historia se reconocía la existencia de otros seres en el cosmos; sin embargo, es ahora el connacional el que ha dado de qué hablar ya que presentó restos biológicos no humanos ante los legisladores.

Pues el pasado miércoles 12 de septiembre cuando Maussan, quien se ha caracterizado por estudiar actividad extraterrestres desde hace décadas, participó en la Asamblea Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos no Identificados, evento realizado en la Cámara de Diputados de la capital mexicana. Delante de los legisladores, el ufólogo presentó dos cajas en cuyo interior se encontraban cuerpos no identificados que datan de más de mil años atrás y que, según diversos estudios, qué tratarían de seres provenientes de otro planeta.

Vamos a mostrar cuerpos no humanos, que son parte de nuestra evolución, de acuerdo a la prueba realizada por la UNAM estos seres tienen más de mil años de antigüedad", adelantaba Maussan.

Cabe destacar que además de la presencia de los legisladores en la Cámara de Diputados, se encontraba público en general además de aquellos que se califican como expertos en el tema relacionados con vida extraterrestre. Dada la premisa respecto a la presencia de Jaime Maussan, el recinto donde se llevó acabo dicho evento se mostró abarrotado e incluso hubo personas que se quedaron fuera pues el objetivo era escuchar lo que el experto tenía que decir, además de poder presenciar de manera personal como lucen estos supuestos seres no humanos.

Hasta ahora, se sabe que los cuerpos disecados presentados por Jaime Maussan fueron encontrados en Perú en 2017, específicamente en la región de Cusco. Mientras dichos cuerpos momificados eran presentados ante la audiencia, el periodista y estudiador lanzó la advertencia respecto a que deberíamos "estar preparados ante la presencia de seres inteligentes y sensibles no humanos". Acto seguido, presentó un video que advirtió le había entregado el exsecretario de la Defensa Dacional, Clemente Vega en donde se escucha la comunicación entre pilotos pertenecientes a esta dependencia los cuales dan testimonio sobre la observación de objetos no identificados, los cuales volaban a velocidades distintas a cualquier aeronave perteneciente a esta organización.

Los vientos del cambio están soplando. La unidad se encuentra ante un parteaguas de la historia: reconocer que existen otras inteligencias no humanas en nuestro mundo, integrarnos al concierto del universo inteligente o continuar en un peligroso aislamiento que nos podría llevar a una verdadera crisis de nuestra civilización", dijo Maussan.

Una vez que la ponencia de Jaime Maussan llegó a su fin, le pidió a su equipo de colaboradores abrir las cajas de 60 centímetros de longitud donde se encontraban los restos momificados de estos seres de otro planeta quienes hasta este momento, no han sido llamados “extraterrestres” como en diversas ocasiones el periodista se había referido a ellos. Pruebas realizadas por científicos pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacan que los restos cuentan con más de mil años de antigüedad y al respecto Maussan explicó:

No se trata de seres que fueron recuperados en naves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea".

A modo de remate, Jaime Maussan explicó que estos seres no humanos no forman parte de nuestra evolución terrestre incluso enfatizó que una vez que desaparecieron, no dejaron rastro sobre alguna evolución posterior. Hasta ahora, México se convierte en el primer país en presentar evidencia de este tipo luego de las declaraciones expuestas por los exmilitares estadounidenses y lo que llevó a que el director de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sis siglas en inglés), Bill Nelson, adelantara que habría un reporte especial sobre alistamiento de Objetos Voladores no identificados (OVNIS).

El objetivo de la ponencia de Jaime Maussan, quien encabezara el espacio conocido como Tercer Milenio y el que a su vez ha estado en tendencia desde hace varias horas, fue pedir de manera abierta a los legisladores trabajar en reformas que permitan reconocer la existencia de Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), a través de una modificación a la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. Bajo esa tónica, remarcó que en 2004, un avión perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), pudo identificar 11 objetos catalogados como FANI mediante de una cámara infla roja. argumentando que estos no son sencillos de observar.

