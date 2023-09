¡Cuida a tu mascota! Consejos para protegerlo de la pirotecnia en las Fiestas Patrias

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ahora que las celebraciones por las Fiestas Patrias que se llevarán a cabo los próximos 15 y 16 de septiembre, muchos ciudadanos no sólo se ocupan de preparar la cena o incluso adornar la vía pública, sino que además se han reportado diversos puntos de venta de pirotecnia que si bien no es un delito, las autoridades remarcaron se requiere de un permiso especial para esta actividad qué representa un grave problema de seguridad no sólo para los menores de edad sino también para los animales que suelen ser muy sensibles al ruido que provocan las detonaciones.

Los festejos durante este mes patrio involucran la presencia de fuegos artificiales que generalmente están acompañados del Grito de Independencia que alcaldes, gobernadores e incluso el presidente de la República llevan a cabo. Si bien el uso de este tipo de artefactos no está al 100 por ciento prohibido en el territorio nacional, se han lanzado diversas recomendaciones para evitar que las mascotas sufran de algún tipo de daño por la presencia de los mismos.

Con frecuencia las detonaciones casi una vez por pirotecnia provocando que diversos perros y gatos se muestran nerviosos y con ello corran en busca de refugio; algunos de estos animales han llegado a presentar lesiones debido a que se lanzan desde azoteas o incluso brincan desde ventanas abiertas, al tiempo que otros tantos por el nerviosismom llegan a padecer taquicardia que detona en infartos que los llevan a dejar de registrar signos vitales si lo que estás buscando es proteger a tu 'michi' o a tu 'lomito', toma en cuenta lo siguiente.

Método Tellington Touch

Este método se ha vuelto muy popular para proteger a los perros y gatos de detonaciones ocasionadas por fuegos artificiales. Éste consiste en vendar diversas partes del cuerpo con el objetivo de simular toques e incluso darle la sensación de estarlo abrazando. Nuestra mascota se sentirá protegida y con ello poco a poco podría comenzar a relajarse y dejar de experimentar sensaciones como miedo estrés temblores o incluso ladridos fuertes.

Actividad física

Antes de la celebraciones se recomienda llevar a nuestra mascota a tomar un paseo largo con el objetivo de que agote toda la energía posible. Expertos en la materia insisten en que mientras se lleva a cabo el paseo, también se procure jugar e incluso darle ciertos mimos para que sus niveles de estrés se encuentren lo más bajos posibles pues con ello, el sentirá una gran confianza y sobretodo reforzará su sentido de protección.

La recomendación más grande que se hace es evitar que los amos le repitan con frecuencia la frase "no te asustes", pues esto simplemente es una reacción que los animales tienen es por naturaleza. Actualmente se sabe que los sonidos que provocan las detonaciones ocasionadas por fuegos artificiales llegan a alcanzar 190 decibeles, lo que ya genera daño para el oído humano; no obstante, en el caso de perros o gatos es más dañino pues su oído es mucho más sensible.

Recientemente de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) remarcó la importancia de evitar utilizar pirotecnia durante la celebración de las fiestas patrias y en caso de hacerlo, se invita a llevar a cabo la actividad de una manera responsable donde se evite causar afectaciones a terceros, es decir, que tanto ciudadanos como mascotas resulten afectados al tiempo de también evitar provocar incendios y generar grandes cantidades de basura.

