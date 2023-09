Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este jueves 14 de septiembre se conmemora el Día del Locutor en México, se trata de una fecha con el objetivo de honrar y reconocer la labor de los profesionales de la locución y la radio en el país. Sin embargo, muchos todavía se preguntan sobre las razones de dedicar este día a los que se encargan de hablar, narrar y platicar a través de la radio, es por ello que ahora se presenta toda la información sobre esta efeméride.

En ese sentido, la primera ocasión en que se conmemoró esta fecha fue cuando Francisco Neri Cano, fundador de la Asociación Nacional de Locutores instituyó el Día del Locutor en México en 1957. El papel de los locutores es un factor importante en la comunicación y el entretenimiento, ya que tienen la capacidad de transmitir información, emociones, risas, tristeza y entretenimiento a través de sus voces y captar la atención de los escuchas.

Locutores en México

En esa época el locutor estaba obligado a prepararse para efectuar su trabajo, debía obtener el permiso de locución, aunque en la actualidad esto ya no es un requisito, aunque esto no quiere decir que no tengan las credenciales necesarias. En ese sentido, la actriz Elsa Aguirre fue nombrada como la reina de los locutores la primera ocasión en que se celebró esta fecha. Asimismo, fue el presidente Adolfo López Mateos quien ordenó que en México se estableciera el 14 de septiembre como Día del Locutor.

Ahora, durante el Día del Locutor es una fecha para celebrar a quienes tienen la función de informar y entretener a quienes los escuchan, desde el coche, en la comida o al hacer las labores del hogar es que se escuchan a los locutores en la radio o en cualquier dispositivo que permita reproducir la estación. Asimismo, durante este día se realizan diferentes eventos en las estaciones de radio y diferentes medios de comunicación. Se trata de una manera de rendir homenaje a los locutores y su contribución a la industria de la radio.

Día del Locutor en México, foto: Especial

Micrófono de oro, el premio para los locutores en México

En México la Asociación Nacional de Locutores de México otorga el Micrófono de Oro, el máximo galardón para un locutor en México, se trata de un reconocimiento a la trayectoria de los más destacados profesionales de las diversas ramas que conforman la comunidad de locutores. Este día es para reconocer la trayectoria de los máximos exponentes de esta profesión tan importante para los medios de comunicación.

Fuente: Tribuna