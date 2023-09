¿Fue falso? Científicos afirman que restos presentados por Jaime Maussan son fraude

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche del pasado martes 12 de septiembre, el periodista y estudioso del fenómeno OVNI, Jaime Maussan, se presentó en la Cámara de Diputados donde solicitó que se hiciera una modificación a la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano con el objetivo de poder reconocer la existencia de Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI). Para reforzar esta petición, presentó los restos de dos seres humanos que se sabe fueron encontrados en 2017 en el Perú debido a la trascendencia de los hechos científicos se pronunciaron asegurando que todo se trata de un fraude.

Delante de los legisladores, Jaime Maussan insistió en que los restos que se encuentran momificados y que además comprobó datan de mil años atrás, no fueron recuperados en diversas naves sino que en su lugar se trata de estallamientos es decir son seres que se encontraban sepultados en unas minas de diatomea. Con esta presentación, México se convertía de manera oficial en el primer país en presentar restos de este tipo, avivando las teorías respecto a la existencia de vida en otros planetas sin embargo los científicos de manera inmediata mostraron su postura.

Si el ADN nos está demostrando que no son seres humanos y que no hay nada que se parezca en el mundo a esto, así lo debemos de tomar; son seres no humanos, no les queremos decir extraterrestres porque no lo sabemos", decía Maussan en su presentación.

De acuerdo con lo expuesto por Maussan, los restos que se presentaron en la Cámara de Diputados fueron encontrados en 2017 en el desierto costero de Nazca ubicado en la región de Cusco en Perú. Bajo esa tónica, se recordó que en aquel año la Fiscalía del país andino concluyó en que los hallazgos en realidad se trataban de muñecos manufacturados recientemente hechos, mismos que habían sido cubiertos con papel y pegamento con el objetivo de simular que se trataba de piel seca, es decir, que con dichos materiales se simuló que se trataba de seres momificados.

La investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Julieta Fierro, fue una de las primeras en el pronunciarse por la presentación de Jaime Maussan destacando que su ponencia "no tenía ni pies ni cabeza" y mucho menos el asegurar que los restos se trataban de seres no humanos. Cabe destacar que previamente el periodista y estudiado de los Objetos Voladores No Identificados, también había asegurado que tuvo la oportunidad de hablar con la Virgen de Guadalupe, suceso que la científica también puso en duda.

Para la UNAM es muy triste esta situación (…) Hay intentos muy serios de la humanidad para buscar vida extraterrestre", dijo.

Jaime Maussan había hecho énfasis durante su ponencia que la Máxima Casa de estudios también se había encargado de estudiar dichos restos, por lo cual la universidad fue la que constató que estos cuerpos momificados contaban con una antigüedad de mil años. Con esta postura, tanto el punto de vista del periodista como de la científica estarían en desacuerdo pues mientras uno insiste en que la Universidad tuvo la oportunidad de estudiarlos, la científica insiste en que la para la universidad es una situación lamentable.

El foro donde participó Jaime Maussan y el cual basta hacer mención, fue organizado por el diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Sergio Gutiérrez Luna, contó con la presencia de diversos expertos en la materia originarios de países como México, Estados Unidos, Japón o Brasil e incluso contó con la asistencia de diversos ciudadanos quienes reaccionaron de una manera atónica a la presentación de Jaime Maussan ante estos restos momificados. Es de este evento el ex militar estadounidense David Grusch, declaró el pasado 26 de julio ante integrantes del Capitolio que el gobierno actualmente encabezado por Jhová Irene contaba con un programa secreto enfocado en estudiar vida extraterrestre.

