Temblor en México: Sismo de 4.4 'sacude' Guerrero hoy; no se activó Alerta Sísmica en CDMX

Ciudad de México.- La madrugada de este jueves 14 de septiembre el 2023, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un movimiento telúrico en el estado de Guerrero, el cual fue 4.4 de magnitud. Debido a que no representó un peligro y su intensidad fue baja, no se activó la Alerta Sísmica en la Ciudad de México (CDMX). Aquí todos los detalles sobre el temblor en el Sur del país, el cual no dejó daños, según las autoridades locales.

De acuerdo con la información compartida por el Servicio Sismológico Nacional, el sismo ocurrió la madrugada de hoy, jueves 14 de septiembre del 2023, alrededor de las 04:44 horas, tiempo local, con epicentro a 22 kilómetros de la ciudad de Huitzuco, estado de Guerrero. Si bien este fenómeno 'alertó' a varios de los residentes, por la ligera 'sacudida', de manera preliminar las autoridades de la entidad no han reportado daños ni heridos.

Sismo en Guerrero alerta a la población. Foto: Twitter

Por otra parte, según los reportes de las autoridades, la intensidad y duración del temblor no requirió que se activara la Alerta Sísmica en la capital mexicana; además de que en la CDMX fue casi imperceptible. Este no fue el caso para otras zonas del estado de Guerrero y de Morelos, pues a través de redes sociales reportaron que la 'sacudida' los despertó y puso en alerta, ya ha lo largo de la historia ha sido común que ocurran sismos en México durante el mes de septiembre, principalmente, en estas zonas del país.

Tiembla en México: ¿Por qué no se activó la Alerta Sísmica este jueves en la CDMX?

Si bien este jueves 14 de septiembre del 2023, el Servicio Sismológico Nacional detectó un temblor en un punto cercano a la Ciudad de México, debido a su baja intensidad y poca duración, no fue necesaria que se activara la Alerta Sísmica en la capital, durante la madrugada. Para que se emita el aviso ante un sismo, el siniestro debe cumplir con ciertos parámetros; en esta ocasión hubo poca probabilidad de afectación.

Cabe recordar que durante el mes de septiembre, diversas entidades de la República Mexicana se unen a los simulacros de temblores; el 19 de este mes, se realiza uno a nivel nacional, con la intención de nutrir la cultura de la prevención, ya que los sismos no se pueden predecir bajo un método científico. Permanece atento a los comunicados de Protección Civil de tu localidad y participa en estos ejercicios, pues podrían serte útiles en el futuro.

Fuente: Tribuna