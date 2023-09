VIDEO: Captan presunto OVNI en pleno sur de la CDMX; internautas reaccionan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A raíz de la presentación del periodista mexicano Jaime Maussan en las instalaciones de la Cámara de Diputados donde, con la presentación de dos cuerpos no humanos busco convencer a los legisladores que modifiquen la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano para que se reconozca la existencia de Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), el público en general ha demostrado interés por la supuesta existencia de fenómenos de otros planetas tanto que ya fue visto uno en la CDMX.

A través de las redes sociales, internautas vitalizaron cómo la noche del pasado miércoles 13 de septiembre sobre la avenida Río Churubusco se observó la presencia de un FANI, término que ahora se le da a los Objetos Voladores No Identificados (OVNI). Cabe destacar que diversos usuarios de redes han insistido en que esta presunta nave extraterrestre si es real e incluso ha llevado a que diversos Videos captados de ángulos diferentes se hicieron virales.

En el pasado, este tipo de fenómenos no identificados o, "anomalías en los cielos", como los llamó el director de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), Bill Nelson, ya habían sido avistados en la Ciudad de México pero hasta ahora es cuando cobra más relevancia derivada no solo de la presentación hecha por Jaime Maussan, sino porque además el pasado 26 de julio del presente año el exmilitar estadounidense David Grusch, confirmo que el Gobierno de Estados Unidos tiene un programa secreto con el objetivo de estudiar todos los OVNIs.

Recientemente en la cuenta en la red social TikTok con el nombre de usuario @laotradimensiontv, compartió un video donde se observan diferentes luces en el cielo que al parecer no formaban parte de alguna fiesta o centro nocturno ubicado en la capital mexicana, sino que en realidad se advierte se trataba de un Objeto Volador No Identificado que además fue visto por otros habitantes de la capital, especialmente los que se encuentran al sur de la urbe.

Dicho usuario que se ha caracterizado por difundir contenido de este tipo, asegura que el 'platillo volador' fue visto al rededor de las 20:00 horas del miércoles 13 de septiembre, es decir, cuando la urbe todavía tenía movimiento y por lo que más usuarios pudieron haberlo visto. De manera inmediata, el material audiovisual se hizo viral pues además de que hubo personas que confirmaron haberlo visto, otros remarcaron que se trata de vida extraterrestre que ha estado tratando de contactar a la humanidad, especialmente ahora que se está difundiendo información por parte de Maussan y la NASA.

Es un dron, por favor ya no vean tantas películas", "Hace un mes pasé por Churubusco y también vi esas luces", "No cabe duda, es el proyecto Blue Beam" o, "Es una serie de drones programados para hacer cualquier figura", fueron comentarios que se leen en redes.

Cabe destacar que las autoridades no han confirmado que en realidad se trate de un objeto volador no identificado que fue visto al sur de la capital mexicana; sin embargo, la opinión se ha dividido avivando el tema. Incluso Jaime Maussan no se ha pronunciado ni por este video viral o incluso las recientes declaraciones hechas a por la NASA hace unos minutos donde se confirmó que ellos cuentan ni con evidencia respecto a haber visto FANIs durante misiones espaciales.

