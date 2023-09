¡Evita el corralón! Aun en Día de la Independencia, estos autos no circulan este sábado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado 16 de septiembre, cientos de mexicanos disfrutan de un día sin labores debido a que se celebra el Día de la Independencia, fecha que, de acuerdo con lo expuesto por la Ley Federal del Trabajo (LFT) es uno de descanso oficial; sin embargo, para los automovilistas esto no aplica pues las autoridades informaron que a pesar de lo anterior, sí está vigente el programa Hoy No Circula Sabatino y por ende, estas unidades no deberán circular a lo largo del día.

A través de las redes sociales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) recordó que este día se trata del tercer sábado del mes, por lo que estas unidades deben 'descansar' y evitar circular desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas. Si on quieres que se te ponga una multa y por ende, dejar a tu auto en el corralón, toma en cuneta que la medida aplica para vehículos con holograma 1 y terminación de plana en número NON, es decir, en 1, 3, 5, 7 y 9. Asimismo, aplica para unidades con holograma 1 y placas foráneas.

Cabe destacar que a caba regla hay una excepción, por lo que ciertos vehículos sí podrán circular a lo largo de este día pero para ello, deberán tener holograma 0 y 00 o bien, ser vehículos con característica de eléctrico o híbrido. Del mismo modo, se remarca que los que quedan exentos de esta norma son los vehículos con placa para personas con discapacidad o bien, unidades de emergencia como patrullas y ambulancias, al tiempo de también quedar fuera de la norma autobuses de pasajeros y motocicletas.

Foto: Twitter

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, el Programa Hoy No Circula Sabatino está vigente en las 16 alcaldías de la CDMX y en un total de 18 municipios del Estado de México, los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Del mismo modo, se recuerda que la CAMe remarca que la Megalópolis la integran los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala además de la CDMX y el Estado de México, por lo que el programa de restricción vehicular también esta vigente en dichas entidades y cada una de ellas remarcará cuales son los vehículos que no deberán circular en el periodo antes mencionado. En caso de que la calidad del aire empeore, especialmente por la presencia de pirotécnica durante la noche del viernes 15 de septiembre, se puede aplicar un Doble Hoy No Circula que será aplicable de manera inmediata.

Foto: Twitter

Si se circula aun cuando las autoridades hayan remarcado que esto no se puede hacer, elementos de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplicarán una multa que es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) la cual cuenta cn un valor de 103.74 pesos y por lo que la infección a pagar puede ser de mil 924.40 pesos y hasta los dos mil 886.60 pesos. Si esta multa no se paga, será más difícil que los automovilistas puedan llevar a cabo la verificación correspondiente.

Fuente: Tribuna