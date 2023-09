¿Marcelo Ebrard apoya a Xóchitl Gálvez? Esta es la verdad sobre el revelador audio

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Los rumores sobre la ruptura de Marcelo Ebrard con Morena continúan, sobre todo después de la publicación de un audio, en el cual presuntamente el ex canciller daría todo su apoyo a Xóchitl Gálvez, quien se convertiría en candidata del Frente Amplio Por México para las elecciones presidenciales de 2024 y competiría de manera directa con Claudia Sheinbaum para hacer la primera mujer al frente del país.

Sin embargo, el equipo de Marcelo Ebrard ya salió a desmentir el supuesto audio de apoyo de Marcelo a Xóchitl Gálvez y acusó que se trata de una guerra sucia en contra del ex secretario de Relaciones Exteriores. Asimismo, el equipo de una de las corcholatas morenistas aseguró que se trata de un producto creado con inteligencia artificial, como parte de una estrategia en contra de Ebrard Casaubón.

Fue Daniel Millán Valencia, exjefe de oficinas del secretario de Relaciones Exteriores, quien, a través de su cuenta de X, antes Twitter, aclaró dicho tema y le pidió a los usuarios de las redes no dejarse engañar por este tipo de audios, ya que no tienen ningún fundamento o veracidad. Con esto terminó con los rumores que circulaban sobre Marcelo Ebrard en cuanto a su ruptura total con Morena después de que concluyera el proceso interno.

Marcelo Ebrard y Xóchitl Gálvez, foto: Especial

¡No se dejen engañar! Circula en redes un supuesto audio de que Marcelo Ebrard pide apoyar a Xóchitl Gálvez. ES FALSO", escribió.

Asimismo, el colaborador de Marcelo Ebrard aclaró que la guerra sucia continúa en contra del exfuncionario, quien no ha considerado en algún momento respaldar al Frente Amplio Por México, esto a pesar de las tensiones que se han generado dentro de Morena después del desacuerdo por el resultado de la encuesta de coordinador de la cuarta transformación, ejercicio democrático en el que triunfó Claudia Sheinbaum, quien será la futura candidata de morena a la presidencia de la República.

¿Qué se decía en el audio?

En el audio se escucha la supuesta voz de Marcelo Ebrard, la cual explica a la sociedad las razones por las cuales se debe apoyar a Xóchitl Gálvez, mujer que ahora se desempeña como senadora del Partido Acción Nacional, "A ver esto ya no tiene vuelta, lo que nos hicieron no es solo a nosotros sino al país. Por eso hay que tomar una decisión, la que realmente vaya con los preceptos por lo que estábamos en Morena, ya vieron Zacatecas, así no era. Comiencen a acercarse a la gente de Xóchitl ella trae la misma visión que nosotros", se escucha en la grabación.

