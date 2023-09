Sólo en México: Chef crea pasteles basados en los 'Aliens' que mostró Jaime Maussan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El periodista mexicano Jaime Maussan se ha vuelto tendencia desde hace varios días pues en la noche del pasado martes 12 de septiembre se presentó en la Cámara de Diputados donde a los legisladores les hablo sobre la importancia de modificar la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano con el objetivo de reconocer la existencia de Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI); no obstante, para reforzar esta petición presentó ante los representantes del poder legislativo dos seres que datan de hace mil años y los cuales insistió, se trata de restos no humanos. Ahora, discos seres se sabe, pueden ser comestibles.

La presentación de Jaime Maussan en San Lázaro causó conmoción debido a que antes de concluir con su ponencia le pidió a su equipo de trabajo abrir dos cajas donde insistió se encontraban dos seres momificados que no pertenecen a este mundo. Con este evento el ex conductor del programa Tercer Milenio conseguía que México fuera el primer país en el presentar restos de este tipo lo cual fue motivo para que días después la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), confirmara en una conferencia de prensa que si había FANIs. Ahora, se ha hecho viral que un chef logró recrear a estos series pero en forma de pastel.

Foto: Twitter

Tanto en la postura de la NASA como de Jaime Maussan, fueron motivo para que en redes sociales se crearan memes, videos y ahora una pastel que se sabe es creación del chef Ben Cullen el cual simula ser en los cuerpos humanoides que hace unos días el periodista mostrar ante los legisladores dejando atónito al mundo entero con la presentación de los dos presuntos seres procedentes de otro planeta que se sabe fueron encontrados en 2017 en el desierto de Perú.

El video de esta esta peculiar creación se ha hecho viral en la red social TikTok donde el chef muestra cómo corta estos son postres que son idénticos a los que presentar a Jaime Maussan ante el congreso legislativo. Cabe destacar que los pasteles son tan detallados que incluso incluyeron los orificios oculares, así como la pequeña nariz y las orejas que causaron la conmoción entre internautas luego de rebelarse a estos seres delante de los legisladores acción que fue motivo de orgullo para el periodista mexicano.

Por si fuera poco no solamente es el rostro sino que también el talentoso chef recreó todo el cuerpo de estas figuras. Una vez que los pasteles son cortados se puede observar como su interior está hecho de pan y crema que es el perfectamente comestible y por lo cual internautas han resaltado que sería un excelente postre especialmente para las fiestas relacionadas con el Halloween y Día de Muertos.

Captura de pantalla

Además de este pastel, en redes sociales se han hecho virales diversos memes en donde se hace referencia a los seres presentados por Maussan e incluso a la postura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución que de acuerdo con el periodista, se encargó de llevar a cabo los estudios que le permitieron saber que ambos seres tienen mil años de existencia. Bajo esa tónica, la comunidad científica se ha tornado en insistir en que ambos seres son un fraude pero con ello Jaime Maussan insiste en que él cuenta con la documentación mediante la cual la máxima casa de estudios certificó que sí se trata de seres no humanos.

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Fuente: Tribuna