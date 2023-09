Simulacro Nacional 2023: Así debes actuar si estás en el Metro de CDMX el 19 de septiembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo se encuentra listo para que se realice el segundo Simulacro Nacional de 2023, el cual se efectuará el próximo martes 19 de septiembre a las 11:00 horas. Es por ello que las autoridades de la Ciudad de México ya comienzan con los preparativos para que la gente no se vea sorprendida entre las dependencias que anunciaron medidas se encuentra el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el cual proporcionó información a los usuarios para actuar de manera correcta en caso de un sismo al interior de la red del Metro.

Fue a través de un comunicado en las redes sociales, donde el Metro de la Ciudad de México informó sobre el Protocolo de actuación durante el simulacro Nacional 2023 del próximo 19 de septiembre. En ese sentido, detalló que sonará la alarma sísmica de los trenes de circulación, los cuales detendrán su marcha entre 3 y 4 minutos, por lo que pidió a la población no desesperarse y seguir todas las instrucciones del personal capacitado durante este ejercicio.

Por otro lado, en cuanto a las unidades que se encuentren en las interpretaciones, el Metro aclaró que deberán llegar a la estación próxima y en caso de estar a bordo de un tren, todos los usuarios deberán permanecer al interior del mismo. Al transcurrir el tiempo de paro. Esto con la intención de no provocar afectaciones o caos durante el simulacro, posteriormente se procederá a revisar las instalaciones para corroborar que sea seguro y después de unos momentos se reanudará el servicio.

Simulacro Nacional en el Metro de la CDMX, foto: Especial

Asimismo, la gerencia de seguridad institucional de cada estación coordinará acciones de protección civil para salvaguardar la integridad física de los usuarios durante el ejercicio, razón por la cual se les pedirá a replegarse a las paredes de los andenes y guardar la calma. Los brigadistas al interior de las instalaciones del metro capitalino también coordinarán el desalojo de oficinas administrativas. Cabe señalar que el metro capitalino emitió algunas recomendaciones a realizar durante el simulacro nacional 2023.

Entre las recomendaciones del organismo destaca mantener la calma, evitar correr, gritar o empujar. En caso de estar a bordo del tren, se debe de permanecer dentro del mismo, así como no intentar salir del vagón. Los usuarios que se encuentren en el andén deben replegarse a las paredes si el personal del metro lo indica, seguir la ruta de evacuación. También se solicitó a las personas no rebasar la línea amarilla de los andenes, así como no invadir las vías o túneles de las estaciones.

Fuente: Tribuna