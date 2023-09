¿Adiós Morena? Frente a simpatizantes, Marcelo Ebrard anuncia creación de asociación civil

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El excanciller, Marcelo Ebrard anunció la conformación de la asociación civil 'El Camino de México', misma que descartó como partido político, esto mientras aún mantiene relación con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de quienes aparentemente se habla de que estarían negociando con él para que se quede y acepte algún premio de consolación, a lo cual él siempre no ha querido.

Y es que tras no ser electo como dirigente nacional por la defensa de la Cuarta Transformación, Ebrad decidió seguir en la lucha junto con sus simpatizantes, quienes no decidieron irse para apoyar a Claudia Sheinbaum Pardo, misma que fue la ganadora de la polémica elección que culminó el pasado 6 de septiembre, misma en la que no quiso estar luego de detectar una serie de irregularidades que ponían a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México como la ganadora.

Fue frente a su gran grupo de simpatizantes, donde se encontraban legisladores federales y locales, en el que Ebrard puso en claro de que no se trataba de un partido político, pues estos aún no se pueden formar, sin embargo, asegura que es la única forma de de organizarse y ser un movimiento que podría dar sorpresas para el 2024, año en el que se realizará la elección más grande de la historia.

Nunca los voy a defraudar. El que quiera participar, bienvenida, bienvenido. Vamos a firmar, es nuestro movimiento y vamos a llevar a donde queremos llegar. Ese es el camino de México", expresó.

Al final de su discurso, todos los simpatizantes comenzaron a corear la palabra "¡presidente!", esto con la confianza de que tiene un as bajo la manga, con el que lograría consolidarse en las boletas del 2024, pues incluso hay rumores de que iría ante el Tribunal Federal Electoral para invalidar la elección de Morena, algo que aún no se ha confirmado, por lo que habría que esperar a más tiempo sobre dicho conflicto interno.

Cabe mencionar que el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2011 creó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como una asociación, esto mientras era militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a lo cual en 2014 tras conseguir convertir su movimiento en partido decidió dejar al 'Sol' para seguir con su proyecto de cara al 2018.

Fuente: Tribuna