Norma Layón sorprende a policía al pedir 'mordida' en San Martín Texmelucan, Edomex

San Martín Texmelucan, Estado de México.- La presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layón, por medio de redes sociales evidenció a un elemento de Tránsito Municipal, el cual quería extorsionar al conductor de una camioneta esto al solicitarle una 'mordida', por lo que de inmediato se puso en contacto con el titular de dicha corporación para ponerlo al tanto sobre el actuar de su agente.

En el clip se logra ver a la edil descender de una una camioneta de carga, vestida con ropa deportiva y una peluca para ocultar su identidad, cuando los uniformados detienen la unidad en la que va para solicitarles dinero, esto aparentemente debido a que portaban placas del vecino estado de Puebla, a lo cual le dijo que de multa tendrían que pagar 6 mil 800 pesos, sin especificar la infracción por la que esta sería aplicada.

Y es que la plática no terminó ahí, pues el elemento de Tránsito le está pidiendo 3 mil 400 pesos como soborno, la mitad de la multa, esto para que no hubiera historial y que no pagaran más de lo que sería, a lo cual ella reaccionó, al reclamarle los motivos por los que fue detenido, acto seguido procedió en demostrarle su identidad, lo encara y le pregunta por lo jefe directo, con quien después sostuvo un diálogo.

Por último, la alcaldesa Layón le ordenó dar de baja a 50 por ciento de su personal y aplicar Multa Cero, a los elementos de Tránsito que andan extorsionando a la ciudadanía, con el discurso de que "están para ayudar y no para robar", sin conocerse cuál fue el destino de este, pues todo es muy reciente, por lo que habría que esperar a nuevas actualizaciones en las redes sociales de la político.

De la misma forma, la mañana de este lunes 18 de septiembre, la alcaldesa de San Martín Texmelucan informó que en entrevista radiofónica, que continuará con este tipo de operativos, esto con el fin de terminar con las extorsiones de los uniformados, los cuales han provocado que las autoridades sean temidas en dicho sector por los pobladores.

Fuente: Tribuna