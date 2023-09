Comparta este artículo

Ciudad de México.- La vida adulta se traduce en básicamente trabajar para poder costear los productos y servicios que nos permiten tener una vida decorosa, entre ellos se encuentra el consumo de energía eléctrica que desde hace varios años corre a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dependencia que se encarga de manera bimestral de enviar un recibo a cada uno de los usuarios desplegados en el territorio nacional para que con ello sepamos cuánto tenemos que pagar por el hecho de poder gozar de encender la luz en nuestras o incluso, cargar todos nuestros dispositivos electrónicos. Pero, ¿sabes cómo se calcula?

Esta factura que recibimos en los buzones o que incluso podemos solicitar de manera electrónica para que puntualmente nos llegue a nuestro correo electrónico, incluye un desglose de cada uno de los conceptos que los usuarios de la dependencia debemos pagar por el consumo de nuestra energía. En ellos no sólo encontraremos nuestros datos personales sino también el total a pagar para con ello evitar el corte de luz. Asimismo se indicará de manera puntual el número de servicio, cuántos kilowatts consumimos y sobre todo la cantidad que el Gobierno estaría cubriendo por concepto de subsidio a las tarifas eléctricas.

Aunque parece son muchos los datos que se incluyen en un recibo de CFE, la realidad es que únicamente vamos a recibir cada dos meses una sola hoja en donde vienen todos los nuestros datos incluyendo el consumo de bimestres anteriores y por ende la cantidad que hemos estado cubriendo; con ello, te podrás dar una idea de cómo poder interpretarlo mejor e incluso adelantarte para que no te gastes toda tu quincena y puedas pagar de manera puntual este importante servicio.

¿Cómo interpretar los consumos?

En la parte inferior de tu recibo notarás que hay un apartado en donde se indica si tienes un consumo de energía básico, intermedio y excedente. Ahí se informará cuánto consumiste el bimestre anterior y cuánto es del bimestre actual. Con ello, la dependencia te informará cuantos kilowatts consumiste entre esos periodos y por ende, la cantidad que deberás de pagar con la suma de todo. Justo en la parte en donde se indica el precio, la CFE te indicará cuánto nos cobra por cada kilowatt que consumamos por hora; asimismo, nos permitirá saber cuál es el subtotal y por ende también vendrá lo que el Gobierno nos está subsidiando para dar el gran total que debemos cubrir.

Consumo básico : 0.809 pesos por cada uno de los primeros 75 kilowatt-hora

: 0.809 pesos por cada uno de los primeros 75 kilowatt-hora Consumo intermedio : 0.976 pesos por cada uno de los siguientes 75 kilowatts-hora

: 0.976 pesos por cada uno de los siguientes 75 kilowatts-hora Consumo excedente: 2.859 pesos por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores

Es importante tomar en cuenta que también debemos cubrir lo correspondiente al Impuesto del Valor Agregado (IVA) lo que corresponde al 16 por ciento del valor total a pagar con base al consumo de cada bimestre. No te espantes si en comparación con bimestres anteriores tienes un cargo más elevado, en este apartado también te indicarán de cuánto era tu adeudo anterior y sobre todo el pago que realizaste. Al final también encontrarás una parte que dice 'Diferencia por redondeo', que es algo así como los centavos que se ajustan para poder realizar un pago con una cifra cerrada. La cifra la que le tienes que poner atención es la que se indica como el total que es lo que tenemos que pagar en el bimestre correspondiente.

Cada una de las facturas que recibas indicará cuándo inicia el periodo a facturar y sobre todo cuando concluye para que con ello, tomes en cuenta los kilowatts que se te cobrarán en tu siguiente factura y así evitar anomalías con la dependencia. Como una forma de podernos indicar cuándo es que hemos consumido más o menos energía al reverso de cada uno de los recibos se indicará una gráfica de barras en donde se muestran los periodos anteriores para que con ello calcules los meses en donde hemos consumido más energía estos generalmente son durante el verano que es cuando tenemos ventiladores encendidos o incluso en la temporada decembrina por las luces de Navidad.

En caso de tener alguna duda respecto a tu consumo de energía, lo recomendable es que acudas ante las oficinas de la CFE más cercanas a tu domicilio y lleves contigo no sólo uno sino al menos a tres facturas para que con ello los servidores de la nación te puedan dejar más claro este tema. Si por algún motivo no has recibido tus facturas de manera puntual, el Gobierno de México cuenta con una página para que de manera gratuita y con tu número de servicio, puedas descargar los recibos anteriores.

