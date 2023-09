En pleno 19 de septiembre: Reportan dos sismos en Guerrero, no hay personas lesionadas

Comparta este artículo

Chilpancingo, Guerrero.- Como si se tratara de una broma de la naturaleza, este martes 19 de septiembre se volvieron a registrar sismos en México, ahora el movimiento telúrico tuvo lugar en Guerrero, al sur del país, se trató de un fenómeno de magnitud 4.1 grados en la escala de Richter. Hasta el momento las autoridades no han reportado daño alguno, tampoco la presencia de lesionados, la fuerza del sismo no provocó que se activaran las alertas, pues no alcanzó los niveles preestablecidos.

Se trata de un sismo de magnitud preliminar de 4.1 grados, el cual se registró en el municipio de Coyuca de Benítez, en Guerrero, así lo informó el Servicio Sismológico Nacional, la dependencia no ha reportado heridos o daño alguno en el estado, el sismo ocurrió a las 09:01 horas de este martes 19 de septiembre a 57 km al suroeste de la entidad guerrerense, asimismo tuvo una profundidad de 6 km.

Sin embargo, no ha sido el único temblor registrado durante este 19 de septiembre, ya que a las 12:40 horas se registró otro movimiento a 41 km al noroeste de Zihuatanejo, también en Guerrero, este estuvo a una profundidad de 52 km. Cabe señalar que tampoco ameritó que se activaran las alarmas sísmicas en la entidad; sin embargo, las autoridades guerrerenses señalaron que harán recorridos en diferentes edificios para efectuar una evaluación de daños.

Cabe señalar que, a pesar de que de acuerdo con los científicos los sismos no se pueden predecir, de manera casual muchos se han registrado durante el 19 de septiembre, lo mismo sucedió durante el simulacro efectuado en 2022, cuando las alarmas sísmicas se activaron de nueva cuenta en la Ciudad de México, pero en esa ocasión para un sismo real, lo cual generó temor entre los habitantes de la CDMX, quienes no podían creer que se repitiera la situación.

Simulacro Nacional en CDMX

Como ya es toda una tradición este 19 de septiembre se realizó el simulacro nacional 2023 y cientos de edificios de la Ciudad de México participaron en este ejercicio preventivo, en caso de un terremoto como lo sucedido en 1985 y 2017, movimientos que arrebataron la vida de miles de capitalinos en tan solo unos minutos. Este martes activaron 13 mil 933 postes del c5 de la Ciudad de México como parte del segundo simulacro de este año.

Fue en punto de las 11:00 horas cuando la alarma sísmica se escuchó en la Ciudad de México y los capitalinos salieron de sus domicilios, departamentos u oficinas para cumplir con este mandamiento de las autoridades, cuyo único objetivo es garantizar la seguridad de la población en el momento en que se registre una emergencia. Cabe señalar que, en caso de que vuelva a sonar la alarma sísmica, no se tratará de un simulacro por lo que la población deberá actuar conforme a los protocolos.

