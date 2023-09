Tras sonar la alerta sísmica, científicos dicen si funciona o no el bolillo para el susto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En punto de las 11:00 horas, tiempo del centro, se llevó a cabo el segundo simulacro nacional con el objetivo de mantener alerta a la ciudadanía sobre qué hacer en caso de presentarse un sismo de magnitud fuerte. Cabe destacar que este martes 19 de septiembre se conmemoraron los terremotos de 1985, 2017 y 2022 además deformar cuatro hipótesis sobre eventos naturales en diversas partes del país para hacer que todos se involucraran en este ejercicio de prevención; sin embargo, muchos han argumentado que pese a la premisa, escuchar la alerta sí generó miedo por lo que ha surgido la duda sobre qué tan bueno es comer bolillo para el susto.

Desde hace varias generaciones atrás, se ha argumentado que comer bolillo o incluso tomar un poco de mezcal es una de las mejores maneras para lidiar con un fuerte susto, no solo por sismos sino por todo aquello que nos haga estremecernos. Incluso, desde que comenzó el mes se han lanzado memes en redes sociales donde se ha hecho mofa respecto a que es común que de manera inmediata nos ofrecen este pan para calmarnos al grado de que incluso a los originarios de la capital les remarcan que el bolillo debe ir solo y no con otro aliento como un tamal. A pesar de ello, la ciencia tiene una explicación para todo.

De acuerdo con lo expuesto por Eduardo Calixto González, quien funge com profesor de la Facultad de Psicología, cuando los seres humanos experimentamos un cuadro de estrés al estar ante un evento que nos genera miedo, de manera inmediata se activa el sistema nervioso. Del mismo modo lo expuesto por la profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Nayeli Xochiquetzal Ortiz Olvera, nuestro organismo hace que aumente la producción del ácido estomacal llevándonos a experimentar una sensación de angustia que deriva en un fuerte dolor del vientre conocido como vacío.

La combinación de ambos provoca que el ser humano experimente síntomas como náuseas e incluso otros malestares, por lo cual si es recomendable que con el objetivo de bajar la acidez ingiramos algo de pan justo como lo sugerían a nuestros antepasados, quienes veían que comer este alimento nos ayudaba a lidiar con el susto. Cabe destacar que la experta además insiste en que la cantidad de carbohidratos que contiene un bolillo nos ayuda a que el organismo inhiba la secreción de estos ácidos, al tiempo que el orillarnos a masticar ayudará a que nuestra mente aminore los síntomas relacionados con el miedo.

No obstante, aunque sí es algo bueno comer uno bolillo después de haber atravesado por un fuerte susto, la recomendación es no ingerir una pieza completa sino que con únicamente tres bocados bastaría para poder regresar a la normalidad a nuestro organismo luego de haber experimentado tal choque. La cantidad se sabe, representa el 10 por ciento de las calorías que necesitamos y no necesitaríamos más para mantenernos de nueva cuenta en calma. Sobre el término respecto a que el bolillo lo que hace es "absorber la bilis" como suelen decir nuestras abuelitas, el profesor Calixto González remarcó que en general cualquier alimento lo que hace es cambiar el pH y al mismo tiempo modifica la acidez gástrica, por lo que si ayudaría aunque no en ese término exacto.

El pan funciona, pero también la fruta, la fibra o algunos lácteos como yogur. El asunto es que también la flora bacteriana influye", dijo.

Así pedes denunciar altavoces

El sonido que emite la alerta sísmica es uno especial que nos ayuda a diferenciar entre ambulancias, patrullas u otros factores que advierten sobre un posible riesgo. Aunque para muchas personas este sonido genera una sensación de miedo debido a que remite de manera automática a episodios donde nos subimos en peligro, la importancia es que durante este ejercicio estemos al tanto sobre si funcionan adecuadamente e incluso, cuentan con un volumen necesario para mantenernos alerta. Si por algún motivo durante el simulacro la alerta sísmica que tienes más cercana no se escuchó, las autoridades han pedido que de manera inmediata se denuncie al número de emergencia 911 donde se pedirá la dirección exacta para que el personal revise que todo esté en orden.

