Que no te lleven al 'corralón': Estos son los autos que no circulan este sábado

Ciudad de México.- A través de las redes sociales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), informó que, con base en el calendario, estos son los vehículos que deben respetar el programa Hoy No Circula Sabatino, el cual se aplica tanto para las 16 alcaldías de la capital mexicana como para aquellos que busquen transitar por la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Si por algún motivo esta restricción no se cumple al pie de la letra, las autoridades aplicarían una multa.

En ese sentido, la autoridad hace énfasis en que este sábado 2 de septiembre, que corresponde al primero del noveno mes del año, las unidades que deberán 'descansar' son las que tengan holograma 1 y terminación de placa en número NON, es decir, las que tengan al final números 1, 3, 5, 7 y 9. Del mismo modo, deberán apegarse a la norma los que tengan holograma 2 y placas foráneas. Se recuerda que el programa Hoy No Circula Sabatino está vigente desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas, después de este horario, se puede transitar sin aceptaciones.

Otro de los puntos que la dependencia ha pedido aclarar es que hay vehículos que, pese a tener tal terminación de placa sí pueden circular. En este caso son solo los que tengan holograma 0 y 00, además de las unidades que ente sus características sea la de ser eléctrica o híbrida. Bajo esa tónica, se recuerda que la restricción vehicular no aplica para vehículos de emergencia como patrullas o ambulancias, autobuses de pasajeros y por supuesto motocicletas.

Aunque las autoridades hacen mención que ls 16 alcaldías de la CDMX tienen en vigor esta norma, en el caso del Estado de México son un total de 18 municipios donde no se deberá circular en le horario antes mencionados. Estas demarcaciones son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Las entidades que conforman la Megalópolis son, además de la capital mexicana y el Estado de México, los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala donde basta hacer mención, también se aplica el programa Hoy No Circula. Cada una de estas entidades informa de manera puntual cuáles son las unidades que ‘descansan’ y, en caso de omitir la normal, pueden ser llevados al 'corralón' por lo que para recuperar la unidad, será necesario pagar una multa además de la infracción levantada por las autoridades competentes.

A modo de remate, se recuerda que solo los elementos de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) serán los que estén habilitados para levantar infracciones. Por violar el programa Hoy No Circula Sabatino, se aplica una sanción de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la cual cuneta con un valor de 103.74 pesos y con ello, la multa total a pagar seria de un aproximado de mil 924.40 pesos y hasta los dos mil 886.60 pesos.

