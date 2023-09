FOTO: Rescatan a perrito que se volvió viral en el Desfile Militar del Día de la Independencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado Desfile Militar, del 16 de septiembre, dio mucho de qué hablar por diferentes temas; aunque el más famoso fue la inclusión de los ejércitos de China y de Rusia, también se registraron hechos que hicieron sonreír a más de uno, como la intromisión de un perrito a la escena, el cual aparece utilizando un suéter azul, mientras persigue alegremente los convoys y a los soldados.

Como era de esperarse, el momento fue captado por una persona que se encontraba en el lugar y más tarde fue publicada en redes sociales como en TikTok, donde subtitularon el video como: "Te amo perrito que fue feliz viendo el desfile de cerca". Este video no tardó en viralizarse en la mencionada aplicación de videos cortos, no solo por lo tierno que se veía el can, sino porque también hubo quienes notaron que traía un suéter, por lo que creyeron que se trataba de un perrito perdido.

Para el pesar de muchos, luego de algunos días, nadie reconoció al perro como suyo, incluso hubo usuarios de Internet que llegaron a denunciar la presencia del can en la Glorieta de los Insurgentes, donde se habría encontrado por varios días. No fue sino hasta el pasado martes, 19 e septiembre que Rebecca Sokol, de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio con la ubicación del animal.

"¡Tenemos una buena noticia! Después de tres días en que estuvimos buscando a este (perro) el cual estuvo en el Desfile el 16 de septiembre... ¿Qué creen? Lo encontramos. Gran trabajo de Vigilancia Animal. El perrito ya viene en camino."

De acuerdo con lo declarado por Sokol, quienes encontraron al can fueron unos elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), parece que, para ganarse la confianza del perrito le ofrecieron comida, esto con la intención de acercarse hasta él y resguardarlo mientras llegaban los agentes de BVA para llevarse al perrito a sus instalaciones, las cuales se convertirían en su nuevo hogar.

Más tarde, Sokol compartió una serie de videos que lograron conmover a sus seguidores, ya que, en estos se aprecia que el perrito, ahora bautizado como 'Cadete', se encontraba con un oficial, a quien le estaba dando la 'patita' actividad que resultó ser una de sus preferidas; así como también compartió otra imagen en la que se le ve corriendo libremente por el gran campo del lugar.

Entonces... ¿cuál será el destino del pequeño 'Cadete? Según lo declarado por Rebecca, el perrito permanecerá en las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, donde se quedará hasta que se adoptado por una familia. Según las imágenes, los elementos lo recibieron con todo el "cariño", por lo que se puede presumir que el can podrá disfrutar de tranquilidad, comida y mucho descanso hasta que llegue el momento indicado.

Fuentes: Tribuna