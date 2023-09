Hoy No Circula 20 de septiembre: Autos que 'descansan' en CDMX y Edomex este miércoles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Llegó la mitad de semana! Y si hoy, miércoles 20 de septiembre del 2023, tienes planeado movilizarte al interior de la Ciudad de México (CDMX) o el Estado de México (Edomex) es muy importante que te informes sobre cuáles son las restricciones vehiculares que dicta el programa Hoy No Circula. Sólo recuerda que este se mantiene activo desde las 05:00 horas, tiempo local, hasta las 22:00 de la noche. ¡Evita multas en esta jornada!

De acuerdo con información compartida por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este miércoles 20 de septiembre del 2023, no se han detectado altos niveles de contaminación en la capital mexicana, por lo que no hay cambios en las restricciones vehiculares que dicta el Hoy No Circula. Por lo anterior, descansan de la circulación los automóviles que tienen asignado el engomado color rojo, la terminación de placas 3 y 4, y el holograma de verificación 1 y 2.

Hoy No Circula para este miércoles 20 de septiembre. Foto: CAMe

¿En cuáles entidades se aplica el programa Hoy No Circula este miércoles?

Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula se aplica de lunes a sábado en toda la Megalópolis de la República Mexicana, la cual se encuentra en el centro del país y está integrada por la Ciudad de México, el Estado de México, y las entidades de Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla. En el caso del Estado de México, las normas de restricción vehicular están vigentes sólo en 18 municipios.

¡Anótalos! En estos municipios del Edomex funciona el programa Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Programa Hoy No Circula para esta semana. Foto: CAMe

¡Atención! Estos vehículos quedan exentos del programa Hoy No Circula

Los vehículos que están exentos del Hoy No Circula son los que tienen asignado el holograma de verificación 0 y 00, así como los que han sido construidos o adaptados como híbridos y eléctricos. Asimismo, pueden circular sin restricciones los coches que pertenecen a personas con alguna discapacidad; los que se usan como transporte escolar, de productos perecederos, de residuos peligrosos y los que prestan de servicios de Seguridad Pública o los que son se personal de Salud.

Por último, quedan libres de estas reglas los coches que funcionan con gas natural y que brindan servicios urbanos. ¡Toma en cuenta estas reglas! Pues la misma CAMe señala que éstas permanecerán vigentes en un horario que va desde las 05:00 de la mañana y hasta las 22:00 de la noche, tiempo del centro de México. Si no las respetas, autoridades de la capital mexicana o del Estado de México te detendrán y te aplicarán una multa que podría afectar tu jornada y dañar tu economía.

