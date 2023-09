Mario Delgado buscaría candidatura en la CDMX: "No diré nada, pero habrá señales"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mario Delgado, dirigente Nacional de Morena, no ha cerrado la puerta a la posibilidad de buscar la candidatura para ser el nuevo jefe de Gobierno de la Ciudad de México, esta vez a través de un bizarro video en TikTok señaló que no descarta ser el nuevo mandatario capitalino, aunque aseguro que no dirá nada al respecto, pero habrá señales. Se trata de otro guiño del dirigente morenista a la Ciudad de México, a pesar de los candidatos que ya se tienen como son Clara Brugada y Omar García Harfuch.

Fue en su cuenta de TikTok donde Mario Delgado escribió: “no diré nada pero habrá señales”. Utilizó esta popular frase en su red social para fortalecer su aspiración a la candidatura por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en un breve video se observa al político mientras corre sobre una pista en bosque de Chapultepec y comienza a platicar con los usuarios en TikTok sobre la posibilidad de ser el nuevo mandatario capitalino para hacer el sucesor de Claudia Sheinbaum y Martí Batres, titulares de la última administración.

“Si me preguntan por una candidatura no diré nada, pero habrá señales” se escuchó a la voz de TikTok mientras la cámara enfocaba a Mario Delgado.

Este video fue publicado por Mario Delgado después de que se informara sobre las convocatorias para las definiciones de los representantes a las coordinaciones de defensa de la cuarta transformación en los estados, como le ha llamado Morena a sus posibles aspirantes a las candidaturas para gobiernos estatales en nueve entidades; sin embargo, Mario Delgado no ha confirmado de manera directa su aspiración.

Mario Delgado en TikTok, foto: Especial

Por otro lado, el dirigente morenista afirmó que evaluará las posibles consecuencias de su salida de la dirigencia de Moren,a lo anterior en caso de ir por la candidatura de la Ciudad de México o también verificará si es mejor apoyar a otros aspirantes, “si hay la posibilidad o no de competir en la Ciudad de México y si hay perfiles que se considere que pueden sacar adelante esta tarea en la ciudad hay que apoyarlos”, señaló Delgado Carrillo.

Finalmente, señaló que será el próximo lunes cuando anuncie su decisión, mismo día en el que se registran las aspiraciones a las ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno. Asimismo, la decisión del Mario Delgado será evaluada por Claudia Sheinbaum, quien es la actual defensora del partido, “es algo que tengo que platicar con nuestra líder Claudia Sheinbaum, para mí su valoración es muy importante”, expresó.

Fuente: Tribuna