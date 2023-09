Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ante la declaración de la defensa del narcotraficante mexicano, Ovidio Guzmán López, la cual señala que su extradición a Estados Unidos (EU) fue realizada fuera de la legalidad, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el proceso que realizó la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue "totalmente legal".

AMLO habla de extradición de Ovidio Guzmán. Foto: Gobierno de México

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, miércoles 20 de septiembre del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano aseguró que la extradición de Ovidio Guzmán López, líder criminal y narco de México, fue "totalmente legal". Cabe recordar que el hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, fue entregado a autoridades estadounidenses el pasado 15 de septiembre; actualmente está en Chicago.

Es un procedimiento, y lo expliqué, que resuelve la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a una solicitud del Gobierno de Estados Unidos, y en efecto el día 13 presenta la solicitud o autoriza la extradición la SRE. El 14 notifican al detenido y el 15 se lleva a cabo la extradición”, declaró el mandatario López Obrador en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional este miércoles..

En el caso de los términos de tiempos, eso lo decide la Fiscalía General de la República, ellos pueden informar sobre este asunto. La notificación de que se autorizaba la extradición corresponde a la SRE y se hizo el día 13 de septiembre [...] El 13 se hace la solicitud, el 14 se notifica al detenido y el día 15 se lleva a cabo la extradición […] Estoy seguro que es totalmente legal, apegado a lo que establece la ley", agregó el presidente tabasqueño.

Por otra parte, los abogados que están defendiendo a Ovidio Guzmán López, quienes son los mismos que actuaron en defensa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, declararon que el narcotraficante no tuvo oportunidad de apelar su traslado a Chicago, tal como lo señaló el presidente AMLO hace unos días, cuando habló por primera vez de la extradición de 'El Ratón' a los Estados Unidos de América.

La defensa de Guzmán López aseguró que "no hubo alguna solicitud de amparo" porque su cliente no fue notificado por las autoridades mexicanas, además de que éstas no habrían respetado el plazo de 30 días para impugnar mediante amparo el acuerdo de la Cancillería. Esto habría "violentando su derecho a un recurso judicial efectivo y el marco jurídico aplicable en materia de extradición". Actualmente, 'El Ratón' está detenido en Chicago.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'.