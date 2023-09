Tómalo en cuenta: Habrá Eclipse solar anular; cuándo y cómo verlo en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los eventos astronómicos más esperados del año es sin duda alguna el eclipse solar anular que sucederá próximamente y donde expertos en la materia han remarcado se trata de un fenómeno en donde la Luna no cubre por completo al Sol, sino que debido a la distancia entre ambos, se observa algo parecido a un 'anillo de fuego' que representa uno de los fenómenos más hermosos pero a la vez no es tan seguro verlo de manera directa; sin embargo, hay opciones para no perdértelo y a continuación te las vamos a contar.

Recientemente la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), hizo énfasis en que este fenómeno natural podrá ser visto en México exactamente el próximo sábado 14 de octubre. Tras ello, muchos fanáticos de los eventos astronómicos de este tipo se han preguntado cuál es el mejor punto para no perderse de nada, por lo que es la mala noticia es que de acuerdo con la dependencia estadounidense la Península de Yucatán será uno de los lugares privilegiados para observarlo en su máximo esplendor.

No obstante, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha informado que ya se preparan varios eventos para que tanto en la comunidad universitaria como la ciudadanía en general, sean parte de este evento te ha revelado sí podrá verse en la capital mexicana aunque únicamente en su fase inicial. Bajo esa tónica, la Máxima Casa de Estudios informó que los eventos se llevarán a cabo en Ciudad Universitaria donde además de llevarse a cabo un 'Picnic bajo la sombra', también habrá diferentes conciertos e incluso charlas para comprender más sobre este fenómeno astronómico.

Cada uno de los eventos que en la UNAM a organizado en torno a este eclipse solar anular, forman parte del Festival Cultural que arrancará el día antes mencionado en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro. El lugar se ha revelado son las famosas Islas de CU donde se llevarán a cabo varios conciertos, además de charlas y sobretodo exposiciones. Sobre el eclipse, se hizo énfasis en que este podrá ser visto a partir de las 09:45 horas de la mañana hasta las 13:08 horas que concluye ña fase parcial.

Momentos después, es decir en punto de las 11:22 horas y hasta las 11:26 horas, el eclipse entrará en la fase anular alcanzando el máximo punto a las 11:24 horas. Lo trascendente de este fenómeno es que por cuatro minutos con 15 segundos aproximadamente se oscurecerá en al menos un 90.4 por ciento debido a que la Luna opacará al Sol. Cabe destacar que una de las creencias populares, especialmente arrojadas por generaciones pasadas, era que si veíamos de manera directa del Sol durante un eclipse, podríamos generar daños a la vista; por ello, la Máxima Casa de Estudios informó que se regalarán lentes especiales para evitar afectaciones.

Aunque todavía no hay evidencia científica respecto así podríamos o no perder la vista en caso de ver de manera directa un eclipse de este tipo, la UNAM resaltó que los lentes que se regalarán a la ciudadanía permitirán que exista un daño efectuado por la exposición a los rayos UV, al tiempo que estos artículos nos permitirán ver de manera minuciosa todo el proceso que con lleva el eclipse. La entrega será durante las diversas actividades que se llevarán a cabo durante el Festival Cultural realizado en Ciudad Universitaria en la alcaldía Coyoacán.

