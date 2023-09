Anabel Hernández arremete contra Omar García Harfuch y lo compara con García Luna

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El destape de Omar García Harfuch, extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) para contender por la jefatura de Gobierno de la capital no le cayó muy bien a todos, entre ellos a la periodista Anabel Hernández, conocida por su libro ‘Emma y las otras señoras del narco’, escritora que no dudó en arremeter en contra del ex funcionario capitalino y lo comparó con Genaro García Luna.

García Harfuch se afilió a Morena para contender por la coordinación de los comités de defensa de la cuarta transformación en la capital y convertirse en el virtual candidato a la jefatura de Gobierno en 2024, es por ello que Anabel Hernández no se guardó nada y lanzó una crítica en contra del ex jefe de policía capitalino así mismo también se refirió a morena partido en el que ahora milita.

La propia periodista en años anteriores se ha enfocado en temas de seguridad y narcotráfico, entre ellos el tema de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa y mencionó los vínculos de Omar García Harfuch con el caso, pues su nombre estuvo en la agenda de Sidronio Casarrubias, líder del cártel Guerreros Unidos, por lo cual se le vínculo al exmando capitalino de formar parte de aquella red de corrupción que desembocó en la desaparición de los estudiantes.

Omar García Harfuch buscará la jefatura de Gobierno, foto: Especial

Por otro lado, también decidió referirse a su posible candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Fue en entrevista con Círculo Político MX donde refirió "en este acceso por favor no miren Omar García Harfuch a la candidatura de la Ciudad de México, sería muy interesante ver ese proceso", mencionó de manera irónica. Asimismo también mencionó que "¿Se van a arriesgar? Sería como pedir a la sociedad que vote por García Luna sería ese el símil", concluyó.

Además, habló sobre el comportamiento de García Harfuch en los últimos años, se refirió incluso al apodo que tenía el funcionario años atrás, cuando era conocido como ‘El Batman’, de manera irónica expresó que ese apodo no se debía a que se tratara de un superhéroe, sino de una burla a su incapacidad y a la liga del crimen que tenía dentro de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Finalmente, también habló sobre su relación próxima con Luis cárdenas Palomino, quien era presunto colaborador de Genaro García Luna, concluyó que Omar García harfuch habría sido uno de los que cuidaron las espaldas a Tomás Zerón durante el tiempo en que se gestaba la llamada verdad histórica en la que se concluyó que los cuerpos de los 43 normalizadas Ayotzinapa habían sido calcinado.

Fuente: Tribuna