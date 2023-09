Martí Batres y Sheinbaum explotan tras liberación de Uriel Carmona, fiscal de Morelos

Ciudad de México.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama habló sobre la liberación del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, acto que calificó como un signo de impunidad. El exfuncionario morelense salió del penal, luego de que ayer un Tribunal Colegiado ordenó su inmediata libertad, tras obtener su amparo, algo que causó la reacción del mandatario capitalino y Claudia Sheinbaum.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, expresó su molestia por la liberación del fiscal Morelense. En ese sentido, a través de su cuenta de X (antes Twitter), señaló al Poder Judicial de proteger al fiscal de Morelos y aseguró que esto es una amenaza a la seguridad de las mujeres de la Ciudad de México y de otras entidades, pues los cómplices de los feminicidas permanecen en las calles.

Cabe señalar que el viernes pasado, el fiscal Uriel Carmona, quien fue señalado por las autoridades capitalinas por, presuntamente encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda en meses pasados, fue puesto en libertad tras salir del Penal del Altiplano, situación que provocó el enojo de Martí Batres, pero también de Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena a la presidencia de la República, quien no dudó en criticar la decisión.

Claudia Sheinbaum señaló que la liberación condicional del fiscal General de Justicia de Morelos, Uriel “N” del penal del Altiplano “significa que el Poder Judicial está por la impunidad”. En ese sentido, la morenista fue cuestionada sobre el fallo de un Tribunal federal que permitió la salida de prisión del fiscal morelense. Cabe señalar que la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México se enfrascó en acusaciones contra el fiscal morelense.

Salida de Uriel Carmona del penal del Altiplano, foto: Especial

“No estoy de acuerdo. Me parece una de las fallas nuevamente del uso de la justicia no para hacer justicia, sino para beneficio de lo que yo considero que es un presunto delincuente porque no ha sido juzgado”, dijo.