Que no te lleven al corralón: Estos autos no circulan este sábado 23 de septiembre

Ciudad de México.- A través de las redes sociales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), informó que el programa Hoy No Circula Sabatino está vigente este 23 de septiembre tanto en las 16 alcaldías de la CDMX como en varios municipios del Estado de México. Si buscas salir a disfrutar de la urbe, lo mejor será que tomes en cuenta a quiénes les toca 'descansar' para evitar una multa. Recuerda que en caso de no pagarlas a tiempo, también puedes tener recargos que afectarán que verifiques son contratiempos tu unidad.

Con base a lo expuesto por las autoridades, este sábado 23 de septiembre es el cuarto del mes, por lo que las unidades que no circulan son las que cuenten con holograma 1 y terminación de placa en número par, es decir en 2, 4, 6, y 8; además, también esta restricción aplica para los vehículos con holograma 2 y placas forenses. Para ellos, la restricción está vigente desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas, periodo en que no deberán circular con el fin de evitar la emisión de gases contaminantes al ambiente.

Cabe destacar que a toda regla hay excepciones, por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis resalta que los que sí podrán circular aunque tengan terminación de laca en número par, serán los vehículos con holograma 0 y 00, además de los que entre sus características esté el hecho de ser eléctricos o híbridos. Del mismo modo, unidades de servicio como patrullas o ambulancias circulan sin afectaciones y también lo harán autobuses de pasajeros y motocicletas.

Recuerda que el Programa Hoy No Circula Sabatino está vigente en las 16 alcaldías de la CDMX y en un total de 18 municipios del Estado de México, los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

La CAMe está conformada por estados como Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala además de la CDMX y el Estado de México; sin embargo, cada una de las demociones determinará cuáles son las unidades que no circulan a lo largo del día. Consulta a las autoridades competentes para evitar ser acreedor a una multa y por ende, el hecho de que tu vehículo sea llevado al corralón, pues también para poder sacarlo, deberá pagarse una infracción que es de más de mil 200 pesos.

Bajo esa tónica recuerda que solo los elementos de tránsito adscritos a la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) serán los únicos que pueden levantar infracciones, la cual es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) misma que cuenta con un valor de 103.74 pesos, dejando que el total pagar sea de entre mil 924.40 pesos y hasta los dos mil 886.60 pesos solo por circular en el día no correspondido. Asegúrate antes de salir de casa no estar violando el reglamento de tránsito.

