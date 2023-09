Influencer de Cancún se viraliza por rescatar a perritos en situación de calle: "Es mi sueño"

Cancún, Quintana Roo.- En Internet es posible conocer a diversos creadores de contenido, algunos de ellos suelen contar su día a través de videos cortos, otros más se dedican a hacer comedia otras personas hacen más se van por el aspecto informativo y luego están personas como Orlando Pérez Alemán, quienes aprovechan la difusión de las redes sociales para promover una causa en específico.

En el caso del creador de contenido anteriormente mencionado, resalta el hecho de que busca crear consciencia del rescate a los perritos en situación de calle en México, quienes a diario suelen caminar varios kilómetros en busca de un poco de comida y agua, pero en muchas ocasiones tienen que lidiar con las inclemencias del clima o los malos tratos de los humanos, mismos que en ocasiones llegan a torturarlos y hasta a matarlos, como los casos vistos recientemente en Puebla o en el Estado de México.

De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, en México hay alrededor de 28 millones de perros, de los cuales, al menos el 70 por ciento se encuentran en la condiciones de calle, lamentablemente, la cifra crece alrededor de 20 por ciento, al año, con el abandono de mascotas o el escape de los mismos, cosa que suele ocurrir muy seguido en sitios como en la entidad mexiquense.

Tomando todo esto en cuenta, han surgido algunos influencers que buscan ayudar a los perritos en la calle, tal es el caso de Zadrigman, un superhéroe mexicano que trata de rescatar a perritos de la calle y lucha contra el maltrato animal en Michoacán y en México o el de Orlando Pérez Alemán, creador de contenido originario en Facebook quien regularmente comparte videos sobre rescate animal.

Recientemente, Pérez Orlando concedió una entrevista para el Universal, donde narró cómo fue que decidió comenzar a concientizar a la gente. Según declaraciones del joven, todo inició un miércoles, día en el que salió a comer una "torta", pero al llegar al sitio en donde iba a comprarla, se percató de que había cerca de cinco perritos, por lo que decidió volver a su carro, donde regularmente llevaba sobres de comida para perro, pero ese día quiso hacer algo diferente: Grabar el momento en que les daba de comer y enviar un mensaje.

"Algo en mí ese día me llamó y pensé en hacer un video creando conciencia, mi mensaje fue ¡Si puedes hacer que un perrito se sienta mejor, hazlo. No te cuenta nada ayudar a un animalito de la calle"

Orlando publicó el video, mismo que tuvo una gran recepción por parte de la gente, así que continuó publicando videos a través de diferentes plataformas como ocurre en Facebook, YouTube y TikTok, sitios en los que ha logrado hacer que varios personas tomen consciencia y lo comiencen a imitar, cosa que disfruta bastante, aunque en el proceso ha tenido que ver cosas dolorosas, tal como le pasó con los perritos 'Rwa' y 'Rwau'.

"Hubo un caso que me conmovió y fue cuando vi a dos perritos a los que llame: los hermanitos 'Rwa' y 'Raw'. Eran dos cachorros muy pequeños que estaban en una zona donde iba frecuentemente a alimentar a otros perritos, ellos estaban bien hasta que un día, dieron un cambio drástico. Estaban enfermos, tenían sarna a un nivel ya muy avanzado en todo el cuerpo, ese día me los lleve al veterinario, sin embargo, uno de ellos no sobrevivió y decidió quedarme con la hermanita en lo que le encuentro hogar."